Gran final de LLA Clausura 2020: se enfrentarán Rainbow 7 y All Knights

La semifinal de la LLA concluyó el fin de semana luego de cuatro grandes partidas, con un elevado nivel entre Rainbow 7 e Isurus Gaming, que finalizó con 3-1 a favor del arcoíris. Ya está definido el encuentro más importante del año en esports de la región: el sábado 29 de agosto se llevará a cabo la final de la Liga Latinoamérica Clausura de League of Legends (LLA) que enfrentará a All Knights y Rainbow 7. La transmisión de la LLA comenzará a las 14 (MX) y se podrá ver en vivo por los canales oficiales de LOL Esports, además de TV Azteca, ETC TV y Señal Colombia.

Resumen del fin de semana

R7 dio el primer golpe: Con el deseo de tomar revancha de la final 2019 en Colombia, Rainbow se enfocó en una composición de escalado con mucho daño a distancia, sorprendiendo con la selección de campeones (Hecarim en Jungla, Dutch en soporte y Akali en superior), el inicio fue lento/pasivo donde la primera sangre ocurrió al minuto 18 para el tiburón, donde Leza pisó una de las trampas para osos de Warangelus bajo torre enemiga. Hubo una pausa por problemas técnicos y luego se reanudó la partida. En el minuto 23 ambas escuadras se disputaban el dragón infernal y Jirall usó su llamado del Dios de la forja sin mucho éxito, dándole la posibilidad a Josedeodo para entrar con su definitiva y la invulnerabilidad del juicio divino de Kayle separando a Slow con Jirall del resto consiguiendo ambas muertes + dragón. Al minuto 46 ambos equipos buscaron el dragón ancestral, y justo al momento de castigarlo Shadow atrapa a Oddie y Josedeodo asegura el objetivo junto a la muerte del junglero rival, Isurus trata de retirarse pero Alone gankea a Warangelus y Slow para llevarse 2 asesinatos, así destruir el Nexus y conseguir la primera victoria

Sorpresiva segunda victoria de R7: Para el juego 2 el rey del norte siguió utilizando selecciones peculiares con Lux en carril inferior y Vayne para Alone en carril central. Al minuto 1 Rainbow invade temprano consiguiendo la primera sangre. Minuto 17 Acce se muere al usar su teletransportación en una zona rodeada de tiburones que permitió cancelar el heraldo y llevarse otro asesinato. Minuto 28 Isurus asedia el Barón Nashor pero el rey del norte contraataca matando 4 rivales y quedándose con el objetivo. Minuto 32, Slow usa el gancho para atrapar con Josedeodo, lamentablemente esto solo impulsa a R7 a lanzarse sobre el soporte del tiburón y Seiya. Con estas bajas fue suficiente para llevarse el triunfo.

El tiburón dio señales de vida: Era a todo o nada para la escuadra Argentina, un cambio de planes agresivo dio frutos en el juego apretado consiguiendo alma de Dragón y Dragón ancestral con una pelea de equipos fructífera que permitió llevarse una victoria.

El rey del norte se impuso 3-1: Para la cuarta partida R7 utilizó a Camille y Akali como novedades, Isurus escogió a Gangplank en carril superior centrado en el desgaste con peleas prolongadas. Al minuto 2 Slow iniciaría una emboscada y lograría la primera sangre para Warangelus. Al minuto 14 Josedeodo inició bajo torre para que Leza consiga las muertes de Oddie y Wara sacrificándose. Durante el minuto 29 Oddie trata de detener un asedio del Barón, sin embargo es atacado por todo el control de masas de R7 quienes consiguen matarlo para conquistar el Barón obteniendo una bonificación. Al minuto 37 con manotazo de ahogado Warangelus lanza una flecha de cristal sobre Leza, sin embargo el contraataque es inmediato con 2 muertes que cierran el juego y sellan el pase hacia la gran final contra AK

Con este resultado la última instancia está definida: los caballeros (vigente campeón) se medirán al sorpresivo rey del norte para decidir quién será el nuevo monarca regional que representará a Latinoamérica en Worlds 2020, el Campeonato Mundial de League of Legends en China, desde el 25 de septiembre.

La final de la Liga Latinoamérica Clausura de League of Legends entre All Knights y Rainbow 7, se transmitirá por los canales oficiales de Riot Games, Señal Colombia, ETC TV y TV Azteca, el próximo sábado 29 de agosto desde las 14:00 horas CO y PE, 15:00 horas MX, 16:00 horas CL y 17:00 horas AR.

Link para ver la LLA: https://lolesports.com/vods/lla/lla-closing-2020