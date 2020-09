¿Qué es el leasing? Ventajas y desventajas de esta modalidad para comprar un auto

Existen diversas formas de adquirir un auto, ya sea nuevo o seminuevo, y también existe otra manera de comercializar un vehículo: el leasing.

El mercado automotriz ofrece diversas modalidades de adquisición tanto para vehículos nuevos como seminuevos, una de ellas y de la que se conoce poco es el leasing o arrendamiento puro. Parte de que esta modalidad no sea tan común, es porque la mayoría de quienes adquieren un auto de esta forma son empresas que requieren de una flotilla y por lo regular se trata de autos nuevos; no obstante, un particular también puede comprar un auto de esta forma.

¿Qué es el leasing?

El leasing se trata de un sistema en el que mediante un contrato se detalla que el arrendatario tendrá que pagar una cuota mensual por determinado tiempo, la cual se establece de acuerdo a las características del auto como modelo, equipamiento, entre otras.

De acuerdo con la plataforma de compra y venta de autos seminuevos, Kavak.com, la diferencia más significativa entre el leasing y la compra a crédito, es que en la primera el auto no es contable ni jurídicamente propiedad del arrendatario, si no que el arrendador conserva la posesión del bien y sólo cede los derechos de uso.

Una vez saldado el contrato, el arrendatario tiene la posibilidad de renovar el contrato para otro auto, adquirir el vehículo pagando la diferencia entre el monto pagado y el costo actual del precio vigente o extender sus rentas para seguir utilizando el mismo vehículo.

¿Cómo saber si te conviene comprar un auto por leasing?

Existen pros y contras en esta modalidad; una de las ventajas principales es que quien compra no tiene que absorber la depreciación de un auto nuevo en cuanto sale de la agencia, que normalmente es de entre 25 y hasta 30% de su valor, dependiendo del modelo; sin embargo, esta ventaja también aplica para la compra de un auto seminuevo.

Antes de optar por un auto arrendado considera cuáles son tus necesidades, presupuesto y uso que le darás al vehículo. En particular toma en cuenta que:

Si no puedes pagar un enganche.

Quieres estrenar un auto constantemente.

Manejas poco y distancias muy cortas.

Tienes la costumbre de cuidar muy bien los coches.

Entonces, es probable que esta modalidad sea lo adecuado para ti. De acuerdo con Kavak estas son las principales ventajas del leasing:

No necesitas de enganche.

Las rentas son deducibles de impuestos.

La tasa de interés se mantiene durante todo el plazo respecto al año en el que compraste.

Puedes renovar el auto en cada plazo y así manejar siempre un modelo nuevo.

No te preocupas por vender el vehículo una vez que ya no lo quieras.

Aprovechas la última tecnología comprando modelos nuevos.

No obstante, como se mencionó anteriormente, algunos de los beneficios no son exclusivos del leasing, ya que también podemos obtenerlos en otras formas de adquisición como la compra de seminuevos. Pero como en todo hay dos lados en la moneda, por lo que te recomendamos analizar si:

Tienes posibilidad de pagar mensualidades.

Puedes obtener un crédito .

Manejas mucho.

Cambiar de auto constantemente o tener el vehículo más nuevo no es tu prioridad.

Quieres un auto legítimamente tuyo.

En ese caso lo mejor para ti será la compra a crédito, incluso si no tienes un gran presupuesto, hoy en día las empresas, en particular las de seminuevos, cuentan con diversas modalidades de pago, no es necesario invertir una gran cantidad de dinero para estrenar auto.

Desventajas de comprar un auto por leasing: