Qualcomm Ventures aumenta el portafolio de empresas startups de 5G

Qualcomm Ventures anunció nuevas inversiones en cuatro empresas para ayudar a avanzar en la innovación y acelerar la adopción de la tecnología 5G.

Qualcomm Ventures anunció nuevas inversiones en cuatro empresas para ayudar a avanzar en la innovación y acelerar la adopción de la tecnología 5G dentro del ecosistema, a través de su 5G Ecosystem Fund (Fondo del Ecosistema 5G) . Entre las empresas se encuentran Celona, proveedor de plataformas de redes empresariales que lleva el 5G a los negocios; Cellwize Wireless Technologies Inc. (Cellwize), habilitador mundial en la automatización y orquestación de redes móviles; Azion, proveedor emergente de soluciones de plataformas de computación de vanguardia; y Pensando Systems, una empresa pionera en el nuevo modelo de servicios de punta de la computación empresarial y en la nube. Hasta la fecha, Qualcomm Ventures ha invertido más de 170 millones de dólares en el ecosistema global 5G para apoyar la innovación de esta tecnología e impulsar su adopción.

«Qualcomm lidera el mundo hacia el 5G y con la creación de un robusto ecosistema de tecnologías que marcarán el comienzo de una nueva era de conectividad. Estamos comprometidos a apoyar a las empresas con la visión de hacer realidad el impacto potencial del 5G en el ecosistema móvil y su capacidad para redefinir por completo en las industrias», afirmó Quinn Li, vicepresidente ejecutivo de Qualcomm Technologies, Inc. y director global de Qualcomm Ventures. «Estamos muy contentos de apoyar a Celona, Cellwize, Azion y Pensando Systems en la ampliación de sus negocios y en la aceleración de la implementación y adopción del 5G».

Qualcomm es un líder mundial en innovación de tecnología inalámbrica y una fuerza impulsora detrás del desarrollo, lanzamiento y expansión del 5G. Esto proporciona a Qualcomm Ventures la capacidad exclusiva de invertir en empresas de nueva generación que innovan en el ecosistema 5G, incluyendo empresas como Affirmed Networks, Inc., Altiostar Networks, Inc., Airspan Networks, Inc., Beijing Baicells Technologies Co., Ltd., Jio Platforms Limited, entre otras.

El objetivo del 5G Ecosystem Fund global de Qualcomm Ventures es transformar las innovaciones y tecnologías de vanguardia en una realidad, en el que utiliza el potencial del 5G, acelerar su innovación e impulsar su adopción más allá del smartphone. Junto con las inversiones de capital, Qualcomm Ventures proporciona a los empresarios acceso a la experiencia y las redes de Qualcomm Technologies, que ayudan a crear negocios globales del futuro.

«A medida que el 5G continúa en evolución, las redes pasan a un modelo más abierto y virtualizado, y esto sucede también para las redes privadas. Además de ser más flexibles y abiertas, la automatización y la computación de vanguardia serán características clave para gestionar sin problemas las futuras redes 5G y apoyar a las aplicaciones de baja latencia. Qualcomm Technologies, a través de nuestras plataformas 5G RAN, se dedica apoyar este cambio y a permitir nuevas e innovadoras implementaciones de redes 5G», afirmó Durga Malladi, vicepresidente senior y director general de 4G/5G de Qualcomm Technologies, Inc. «Como parte de esta iniciativa, nos complace trabajar con empresas como Celona, Cellwize, Azion y Pensando Systems en esta evolución de las redes empresariales, y estamos complacidos por colaborar con otras empresas para transformar las industrias y tener casos de uso con tecnologías 5G».

«En Celona nos alegra trabajar con Qualcomm Technologies a medida que ampliamos los límites de la conectividad inalámbrica en la empresa», afirmó Rajeev Shah, director ejecutivo y cofundador de Celona. «Con el 5G privado, toda la industria necesita repensar las redes inalámbricas empresariales, desde la arquitectura de productos hasta modelos de lanzamiento al mercado». Estamos emocionados por conectarnos con el vasto ecosistema de socios tecnológicos de Qualcomm Technologies para liderar en la industria con la habilitación de la conectividad 5G en la empresa».

«Qualcomm Technologies es líder en la industria por impulsar la investigación y desarrollo de tecnologías que convierten al mundo conectado con 5G en una realidad comercial», dijo Ofir Zemer, CEO de Cellwize. «Estamos muy entusiasmados por trabajar juntos en esta importante e impactante misión, y por colaborar en la aceleración del 5G».

«Con la llegada del 5G y las redes definidas por software (SDN), la proliferación de dispositivos del IoT y la creciente demanda de aplicaciones sin servidores son importantes habilitadores para la Edge Computing (Computación de Vanguardia), que procesa los datos más cercanos de donde se generan o se necesitan», dijo Rafael Umann, CEO de Azion. «En Azion, simplificamos la forma en que las empresas y los proveedores de servicios construyan y ejecuten las aplicaciones de punta, que proporcionan una plataforma de punta de pila completa definida por software, abierta y programable. Nos entusiasma trabajar con Qualcomm Technologies y su ecosistema para acelerar la adopción del 5G y el edge computing».

«Mientras que los anteriores cambios generacionales se han centrado principalmente en las velocidades y servicios móviles, el 5G tiene el potencial para transformar nuestras vidas mucho más allá de los teléfonos», dijo Prem Jain, CEO de Pensando Systems. «Además de ayudarnos a escalar nuestro negocio, esta participación de Qualcomm Ventures nos brinda un inversor con un profundo conocimiento de las tecnologías y los requerimientos del 5G, así como sólidas relaciones con el ecosistema en todos los principales mercados, desde la salud hasta el comercio minorista, la automatización y la fabricación».

Qualcomm Ventures tiene una larga historia y un sólido historial de inversiones en empresas emergentes líderes a nivel mundial con más de 1.500 millones de dólares desplegados y más de 360 inversiones realizadas desde que el grupo comenzó en el año 2000. Once empresas del portafolio se han convertido en unicornio en los últimos cinco años, entre ellas Affirmed Networks, Zoom, Cloudflare, AMEC, Xiaomi, Mobike, Ring, 99, Cruise Automation, Thundersoft y FitBit. La investigación líder en la industria y la inigualable experiencia de Qualcomm Technologies en tecnología móvil permite a Qualcomm Ventures ser el inversor ideal para empresas nuevas que aprovechan las capacidades del 5G y que dan lugar a la próxima ola de innovación.

