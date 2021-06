Qualcomm presenta la nueva plataforma móvil Snapdragon 888 Plus 5G

Qualcomm Technologies, Inc. anunció la nueva plataforma móvil Snapdragon® 888 Plus 5G, una continuación del buque insignia Snapdragon 888. Estas dos plataformas impulsan más de 130 diseños...

Qualcomm Technologies, Inc. anunció la nueva plataforma móvil Snapdragon® 888 Plus 5G, una continuación del buque insignia Snapdragon 888. Estas dos plataformas impulsan más de 130 diseños anunciados o en desarrollo. Snapdragon 888 Plus impulsa experiencias emblemáticas con entretenimiento inteligente, que incluyen jugabilidad, transmisión, fotografía y más, mejorados por IA, respaldados por un rendimiento mejorado, una velocidad incomparable y una conectividad premium. La plataforma está equipada con todo el arsenal de funciones de Snapdragon Elite Gaming™ para aprovechar el poder de la capacidad de respuesta ultrasuave, los gráficos HDR ricos en colores y el nivel de escritorio para dispositivos móviles. Comparado con su predecesor, Snapdragon 888 Plus ofrece una mayor velocidad de reloj del núcleo de CPU Prime Qualcomm® Kryo™ 680 de hasta 3.0 GHz* y el motor Qualcomm® AI de sexta generación con un rendimiento de inteligencia artificial de hasta 32 TOPS, que es una mejora de más del 20%.

“Snapdragon es sinónimo de experiencias premium de Android. Nuestra plataforma móvil insignia más reciente Snapdragon 888 Plus 5G ayudará a brindar el entretenimiento, la conectividad y las experiencias de juego de primera calidad que los usuarios merecen”, dijo Christopher Patrick, vicepresidente senior y gerente general de negocios de teléfonos móviles de Qualcomm Technologies, Inc.“Estamos entusiasmados para ver el lanzamiento de los OEMs con productos basados en nuestra plataforma de mayor rendimiento».

“Brindar la mejor experiencia de juego a los usuarios es siempre la misión principal de ROG. Al utilizar la última plataforma móvil Snapdragon 888 Plus 5G en el teléfono ROG, nos aseguramos de que su rendimiento general se lleve al siguiente nivel ”, dijo Bryan Chang, gerente general de la unidad de negocios de teléfonos inteligentes, ASUS.

Se espera que los dispositivos comerciales basados en Snapdragon 888 Plus se anuncien en el tercer trimestre de 2021. Para obtener más información sobre Snapdragon 888 Plus, visita:

https://www.qualcomm.com/products/snapdragon-888-plus-5g-mobile-platform.

* La frecuencia exacta del reloj de la CPU es 2.995 GHz.