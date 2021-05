PUBG: PCS4 Americas define los primeros equipos finalistas

La Fase de Grupos latinoamericana de la PUBG Continental Series 4 (PCS4) Américas ha concluido, con seis equipos clasificados.

La Fase de Grupos latinoamericana de la PUBG Continental Series 4 (PCS4) Américas ha concluido, con seis equipos clasificados directamente para la Gran Final. Otros ocho equipos competirán en el Last Chance Qualifier, en busca de otras cuatro plazas en la ronda final.

Con la participación de los 24 mejores equipos de PUBG en América Latina, la Fase de Grupos del PCS4 contó con 30 rondas realizadas en seis días (14 al 16 y 18 al 20 de mayo). Los equipos participantes se dividieron en tres grupos, y cada día de competición contó con cinco partidas entre los miembros de dos grupos.

Al término de la Fase de Grupos, los seis primeros equipos de la clasificación general, avanzaron a la Gran Final. Los equipos son: Latin Dominus, Trogloditas, ENRAGE Gaming, 22 Esports, A CRECHE y 303 Esports.

Los ocho equipos que terminaron entre el 7º y el 14º puesto en la Fase de Grupos competirán, este sábado (22) y domingo (23), en el Last Chance Qualifier junto con ocho representantes de América del Norte. Estarán en juego cuatro lugares para competir en la Gran Final.

Los equipos clasificados de América Latina son: Just2Easy, Underdogs, Team Mystery, +55 E-sports, ÉosGuri, eumais3, Durany Esports y Inxeque Team.

Además de los lugares de clasificación, la Fase de Grupos repartió un pozo de premios de un total de US$ 25.000 entre los participantes. Sólo los equipos que avanzaron a la Last Chance Qualifier no fueron premiados, ya que en el desempate tendrán derecho competir por un premio de US$ 20.000 a dividir entre los participantes.



Gran Final

La Gran Final de PCS4 Américas contará con 16 equipos, compuestos por los seis mejores de la Fase de Grupos de América Latina, los seis mejores de la Fase de Grupos de América del Norte y los cuatro mejores de la Last Chance Qualifier.



La fase decisiva tendrá lugar durante tres semanas: 10-11, 17-18 y 24-25 de junio. El pozo de premios será inicialmente de US$ 250.000 y será financiado por medio de crowdfunding. Con el Desafío Pick’Em, los espectadores podrán votar por sus equipos favoritos, compitiendo por artículos especiales dentro del juego. En esta ocasión, el 30% de la recaudación de la venta de los artículos se destinará a los equipos que participen en PCS4 Américas.



El PCS4 Américas es la segunda de la serie de cuatro competiciones regionales que, además de premios en metálico, otorgan puntos de clasificación para el elPUBG Global Championship (PGC), el campeonato mundial de PUBG.



Transmisión



La Fase de Grupos del PCS4 de las Américas se retransmite en directo a través de los canales oficiales de PUBG en Latinoamérica en Twitch, YouTube y Facebook.



Para las últimas noticias sobre las competiciones de PUBG, visita latam.pubgesports.com/es o visita los canales oficiales de PUBG Esports en Twitter, Facebook y Instagram.