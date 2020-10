PUBG MOBILE recibe nuevo modo Halloweeks y disfraces temáticos

PUBG MOBILE está llegando con muchos dulces y travesuras justo a tiempo para Halloween con la llegada del “Modo Halloweeks”.

PUBG MOBILE está llegando con muchos dulces y travesuras justo a tiempo para Halloween con la llegada del “Modo Halloweeks”, un nuevo modo de gameplay temático en el mapa clásico Erangel. Además del tipo de juego, la nueva banda de rock and roll del juego, POWER4 llega con su pista debut y atuendos temáticos. Además, los jugadores también podrán experimentar el gameplay exclusivo en el Campo de Entrenamiento Cheer Park, que está entre los últimos contenidos de Halloweeks de PUBG MOBILE comenzando hoy.

Justo después de que el exitoso modo de juego PVP popularmente conocido como “Modo Infección” retornara para Halloween, desde este Viernes 23 de Octubre, hasta el Lunes 9 de Noviembre, los jugadores pueden experimentar una increíble atmósfera de Halloween al esperar por Erangel. Los jugadores tendrán la oportunidad de entrar al “Modo Halloweeks” cuando jueguen partidas en Erangel. Justo después de que el querido modo de juego PVP popularmente conocido como “Modo Infección” retornara para Halloween, desde este Viernes, 23 de Octubre hasta el Lunes, 9 de Noviembre, los jugadores pueden experimentar una aún más grande atmósfera de Halloween al esperar por Erangel.

Los jugadores tendrán la oportunidad de entrar al “Modo Halloweeks” cuando jueguen partidas en Erangel. En este modo, Campamentos Zombie aparecen en cuatro ubicaciones definidas alrededor del campo de batalla, que contienen zombies merodeando y valiosas cajas de loot. Cuando todos los zombies en un campo son eliminados, las cajas correspondientes se abrirán, entregando a los equipos valiosos recursos. De manera similar, cuatro nuevos jefes itinerantes tendrán el chance de aparecer en Campamentos Zombie, espantando al acercarse a los jugadores y aumentando su energía al golpear jugadores en rango de combate o lanzando rocas a los que están lejos. Vencer a estos jefes itinerantes también te conseguirá suministros de batalla esenciales.

La actualización de contenido de Halloweeks también trae a la banda de rock virtual de PUBG MOBILE, POWER4. Los cuatro miembros del conjunto, quienes son cuatro poderosos caballeros elementales, debutan su primera canción, “Nothing’s Getting In Our Way”, dentro del juego. La canción expresa la búsqueda de la superación personal, y representa el espíritu de no tener miedo a los desafíos y el trabajo en equipo, tal como dicen sus letras “together we’re a force that can’t be tamed and nothing’s getting in our way!” (“Juntos somos una fuerza que no puede ser domada y nada se pondrá en nuestro camino!”). Los jugadores también pueden obtener los atuendos de POWER4 con un genial estilo de rock, que combina con el estilo de batalla de acción de PUBG MOBILE. Más atuendos temáticos exclusivos de Halloweeks estarán disponibles en el juego.

Para más acción, los jugadores también pueden visitar el Campo de Entrenamiento Cheer Park para desafiar a olas de monstruos no muertos y elevar sus Rankings del Campo de Entrenamiento.

Disfruta el emocionante gameplay, consigue un nuevo disfraz festivo, y celebra Halloween en PUBG MOBILE. ¡Dulce o travesura!

PUBG MOBILE está disponible para descargar gratis en la App Store y Google Play.

Acerca de PUBG MOBILE

PUBG MOBILE está basado en PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, el fenómeno que tomó al mundo del entretenimiento interactivo por sorpresa en 2017. Más de 100 jugadores caen en paracaídas en una isla remota para batallar en en un enfrentamiento en el que el ganador se lo lleva todo. Los jugadores deben localizar y hurgar por sus propias armas, vehículos y suministros, y vencer a cada jugador en un área de batalla visual y tácticamente rica que fuerza a los jugadores en una área que va progresivamente reduciéndose en tamaño.

Para más información, por favor visita las cuentas oficiales de PUBG MOBILE en Facebook, Twitter y Youtube.