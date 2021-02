PUBG GLOBAL INVITATIONAL.S: Four Angry Men, de China, gana la 2ª Weekly Final

El equipo chino Four Angry Men (4AM) ganó, durante el fin de semana, la 2ª Weekly Final del PUBG Global Invitational S (PGI.S).

El equipo chino Four Angry Men (4AM) ganó, durante el fin de semana, la 2ª Weekly Final del PUBG Global Invitational S (PGI.S), celebrada en Corea del Sur con la participación de 32 equipos, al sumar 86 puntos.

PUBG GLOBAL INVITATIONAL S

El equipo Infantry, también Chino, quedó en 2º lugar con 78 puntos, y el equipo surcoreano Gen.G logró llegar a 72 puntos y garantizar el 3er lugar.

Disputada en diez rondas durante el fin de semana, la segunda Weekly Final contó con la participación de los 16 equipos que llevaron la Chicken Dinner durante el Weekly Survival, la semana anterior.

Como resultado, los premios de la semana se dividieron de la siguiente manera:

1º – Four Angry Men – US$ 50.000

2º – Infantry – US$ 25.000

3º – Gen.G – US$ 12.500

4º – ENCE – US$$ 12.500

El equipo paraguayo Meta Gaming, que no logró clasificar a la Weekly Final, lideró en los Bottom 16 Rank Decision de la 2da semana, y disputa entre los 16 equipos que no avanzaron a la final del período, con 78 puntos, solo 1 punto por delante del equipo europeo TSM y a 5 puntos de T1, de Corea del Sur.

Con este resultado, el equipo disputará el 3er Weekly Survival hoy (23), para asegurar una vacante en la próxima Weekly Final.

De acuerdo con el formato PGI.S, cada equipo que gane una ronda en el Weekly Survival clasifica para la Weekly Final y deja de jugar los siguientes partidos, dando paso a los demás participantes, de acuerdo con el orden de clasificación en la Bottom 16 Rank Decision.

El equipo brasileño FURIA, que jugó la primera Weekly Final y estuvo en la segunda Weekly Survival desde el principio, no tuvo un buen desempeño y terminó en el puesto 15 de la Bottom 16 Rank Decision con 24 puntos. Con eso, será el último en ingresar a la tercera Weekly Survival.

Cada semana, los equipos juegan 16 partidos y los mejores equipos, ganadores de cada uno, avanzan a las Weekly Finals. Los cuatro primeros clasificados de las Weekly Finals reciben una parte de la premiación del evento. Este modelo tiene lugar durante ocho semanas, con un descanso de siete días para celebrar otro evento competitivo de PUBG.

El PGI.S se lleva a cabo en Studio Paradise en Incheon, Corea del Sur, pero los equipos de Japón, China y Taipei compiten de forma remota por el aislamiento debido a la pandemia de Covid-19.

La descripción completa del formato y las reglas de PGI.S se puede encontrar aquí.

Cronograma de PGI.S:

Partidas de Weekly Survival: Martes, miércoles y jueves a las 7 AM hora de Brasília.



Martes, miércoles y jueves a las 7 AM hora de Brasília. Partidas de finales semanales: Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana, mientras dure el evento.



Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana, mientras dure el evento. Campeonato de sobrevivencia: Entre el 5 y el 7 de marzo habrá un campeonato especial dentro de la PGI.S.

Para obtener la información más reciente sobre los eSports de PUBG, visita https://latam.pubgesports.com/es/ o síguenos en las redes sociales (Twitter / Instagram / TikTok / YouTube). Para obtener más contenidos y comunicados, visita la sala de prensa oficial de PUBG eSports.