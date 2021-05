PUBG: La Gran Final de las Américas de PCS4 ya tiene definidos a los 16 equipos participantes

El Last Chance Qualifier ha determinado los cuatro equipos que completarán la alineación para la Gran Final de PUBG Continental Series 4 (PCS4) en América.

El Last Chance Qualifier ha determinado los cuatro equipos que completarán la alineación para la Gran Final de PUBG Continental Series 4 (PCS4) en América. La fase decisiva del concurso tendrá lugar los días 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de junio, con un premio total de US$ 250.000.

Dodge, The Rumblers, Guadalajara Gascans y Team Veritas se convirtieron en finalistas tras las 12 partidas disputadas, el sábado (22) y el domingo (23), a través del Last Chance Qualifier.

En la eliminatoria participaron 16 equipos -8 de América Latina y 8 de América del Norte- que terminaron del 7º al 14º en las Fases de Grupos subregionales. Los seis primeros de esas competencias ya se habían clasificado directamente para la Gran Final.

Se jugaron seis partidas el sábado y seis el domingo en los mapas Erangel y Miramar. Al término de estas 12 partidas, los cuatro primeros se clasificaron para la Gran Final.

Además de los cuatro puestos en la Gran Final, el Last Chance Qualifier repartió US$ 20.000 en premios entre los 16 equipos participantes. El ganador del torneo, Dodge, se llevó a casa US$ 2.250 por el primer puesto. El segundo, The Rumblers, obtuvo US$ 2.000; el tercero, Guadalajara Gascans, US$ 1.750; y el cuarto, Team Veritas, US$ 1.500.

La Gran Final

La Gran Final de PCS4 Américas contará con 16 equipos: los 6 mejores equipos de la Fase de Grupos de América Latina, los 6 mejores equipos de la Fase de Grupos de América del Norte y los 4 mejores equipos del Last Chance Qualifier.

La fase decisiva tendrá lugar los días 10-11, 17-18 y 24-25 de junio.

La dotación inicial es de US$ 250.000, y se complementará mediante crowdfunding. Por medio del Desafío Pick’em, los espectadores podrán votar a sus equipos favoritos y competir por objetos especiales del juego. En esta ocasión, el 30% de la recaudación de la venta de los artículos se destinará a los equipos que participen en PCS4 Américas.El PCS4 Américas es la segunda de la serie de cuatro competiciones regionales que, además de premios en metálico, otorgan puntos de clasificación para el el PUBG Global Championship (PGC), el campeonato mundial de PUBG.

Transmisión

La Fase de Grupos del PCS4 de las Américas se retransmite en directo a través de los canales oficiales de PUBG en Latinoamérica en Twitch, YouTube y Facebook.

