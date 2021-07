PUBG Continental Series 5 Américas dará comienzo el 11 de agosto

Se anuncia la PUBG Continental Series 5 Américas 2021 con un pozo en premios de US$ 250 mil y un pase directo al PGC 2021.

KRAFTON, Inc. anuncia la PUBG Continental Series 5 (PCS5), la cuarta y última competición del circuito competitivo de las Américas en 2021 y que dará comienzo el próximo 11 de agosto. Además del pozo de premios de la Gran Final de US$ 250.000, el evento entregará puntos de clasificación para el PUBG Global Championship (PGC) y garantizará una plaza directa para el campeón dentro de la competencia.

PUBG Continental Series 5 Américas

La PUBG Continental Series 5 Américas contará con cuatro etapas: la Fase de Clasificación Abierta y la Fase de Grupos, separadas para América Latina y América del Norte, mientras que en el Last Chance Qualifier y la Gran Final, competirán juntos los representantes de las dos subregiones.



El registro se puede realizar directamente en la plataforma Wasdefy (click aquí).

Selección Abierta



Con capacidad para 160 equipos, la Selección Abierta de Latinoamérica tendrá tres rondas, cada una con dos días de partidas. En la última ronda clasificarán ocho equipos para la Fase de Grupos de Latinoamérica.



Fechas:

Ronda 1: 11 y 12 de agosto (hasta 160 equipos, 32 avanzan)

Ronda 2: 14 y 15 de agosto (32 equipos, 16 avanzan)

Ronda 3: 17 y 18 de agosto (16 equipos, 8 clasifican)

Fase de Grupos

La Fase de Grupos de Latinoamérica contará con 24 equipos: ocho clasificados del selectivo abierto y 16 invitados de la Fase de Grupos de Latinoamérica de la ESL PUBG Masters: Fase 2.



Distribuidos en tres grupos (A, B y C), los 24 equipos se enfrentarán durante seis días. Cada día habrá cinco partidos en los que participarán miembros de dos grupos. Por lo tanto, cada equipo jugará en cuatro de los seis días de competición, participando en 20 partidas. En total, habrá 30 partidas.



Con un premio de US$ 25.000, la Fase de Grupos seguirá la regla de Most Chicken, en la que la tabla de clasificación se basa en el número de partidas ganadas por los equipos y, para el desempate, en el número de eliminaciones.



Los seis primeros equipos de la clasificación general, que tiene en cuenta los resultados obtenidos por los equipos de los tres grupos, clasificarán directamente para la Gran Final de la PCS5 Américas. Los ocho equipos clasificados del 7º al 14º lugar, tendrán otra oportunidad en el Last Chance Qualifier.

Fechas:

Semana 1: 20 y 22 de agosto

Semana 2: 24 y 26 de agosto

Last Chance Qualifier



En el Last Chance Qualifier participarán 16 equipos: del 7º al 14º lugar en la Fase de Grupos de Latinoamérica y del 7º al 14º en la Fase de Grupos de Norteamérica.



Se enfrentarán en 12 partidas en total, seis el 28 de agosto y seis el 29 de agosto.



Los 4 primeros, determinados por la regla Most Chicken, clasificarán para la Gran Final. Además, el Last Chance Qualifier contará con un premio de US$ 20.000.

Gran Final

La Gran Final la disputarán 16 equipos: los 6 mejores de la Fase de Grupos de Latinoamérica, los 6 mejores de la Fase de Grupos de Norteamérica y los 4 mejores del Last Chance Qualifier. El pozo de premios será de US$ 250.000, y el campeón clasificará directamente para el PGC 2021.

Además de los premios en efectivo, la Gran Final del PCS5 Américas también dará puntos de clasificación para el PGC 2021.

El Circuito Competitivo de América ya ha tenido dos competiciones, que también tenían premios en dinero y puntos de clasificación para el PGC: ESL PUBG Masters: Fase 1 y PCS4. ESL PUBG Masters: Fase 2 está actualmente en marcha. El PCS5 será la cuarta y última competición.

Para mayor información, visita latam.pubgesports.com