PUBG Continental Series 4 arranca con un número récord de equipos inscritos

La PUBG Continental Series 4 (PCS4) de las Américas arranca hoy miércoles (5) a través de las clasificatorias abiertas, que vieron un récord de inscripciones en la clasificación de América Latina.

La Gran Final de la competición, que finalizará el 25 de junio, tiene un pozo de premios de US$ 250 mil y otorgará puntos de clasificación para el PUBG Global Championship (PGC).

En el selectivo Latinoamericano habrá 160 equipos participantes que se enfrentarán en tres rondas eliminatorias, de los cuales ocho clasificarán para la fase de grupos. El selectivo norteamericano cuenta con 80 competidores.

El PUBG Continental Series 4 (PCS4) es el segundo torneo dentro del circuito competitivo oficial de las Américas, que reúne a equipos de América Latina y América del Norte. El ESL PUBG Masters, que concluyó el pasado domingo (2) con la victoria del equipo norteamericano Shoot To Kill (STK), inauguró este circuito.

Cada una de las subregiones tiene su propia fase de clasificación abierta y su propia fase de grupos. Los equipos de las dos subregiones se reúnen para competir en el Last Chance Qualifier y en la Gran Final.

Este es el calendario de las fases para el PCS4 Américas:

Clasificación Abierta

Fase con participación abierta a cualquier equipo interesado. América Latina tuvo un número récord de inscripciones, con 182 equipos inscritos, de los cuales 160 obtuvieron una plaza para participar en el selectivo, según el calendario que figura a continuación.

Primera Ronda: Día 1: 5 de mayo (participan 160 equipos, 64 avanzan)

5 de mayo (participan 160 equipos, 64 avanzan) Primera Ronda: Día 2: 6 de mayo (participan 64 equipos, 32 avanzan)

6 de mayo (participan 64 equipos, 32 avanzan) Segunda Ronda: 8 y 9 de mayo (participan 32 equipos, 16 avanzan)

8 y 9 de mayo (participan 32 equipos, 16 avanzan) Tercera Ronda: 11 y 12 de mayo (16 equipos participan, 8 clasifican)

Fase de Grupos

La Fase de Grupos de América Latina contará con la participación de 24 equipos: los ocho equipos de la clasificación abierta y los 16 mejores equipos de la Fase de Grupos de ESL PUBG Masters.

Están divididas en tres grupos y se enfrentarán en 30 partidas a lo largo de seis días, según el siguiente calendario.

Semana 1: 14, 15 y 16 de mayo

14, 15 y 16 de mayo Semana 2: 18, 19 y 20 de mayo

Los 6 primeros equipos clasificarán automáticamente para la Gran Final, mientras que los equipos que ocupen los puestos séptimo a decimocuarto tendrán otra oportunidad en el Last Chance Qualifier junto a los representantes norteamericanos.



Last Chance Qualifier



Esta etapa tendrá 16 equipos participantes – 8 de América Latina y 8 de América del Norte – que se enfrentarán en 12 partidas los días 22 y 23 de mayo, en busca de cuatro plazas para la Gran Final.



Gran Final



La Gran Final contará con 16 equipos participantes: los seis primeros de América Latina, los seis primeros de América del Norte y los cuatro primeros de el Last Chance Qualifier. Se enfrentarán en seis días a lo largo de tres semanas, según el siguiente calendario.

Semana 1: 10 y 11 de junio

10 y 11 de junio Semana 2: 17 y 18 de junio

17 y 18 de junio Semana 3: 24 y 25 de junio

En breve se anunciarán más detalles sobre la Gran Final.

