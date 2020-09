Cartoon Network anuncia el proyecto ganador de Girl Power 3: Pitch Me the Future en Pixelatl 2020

Anuncia el proyecto ganador de Girl Power 3: Pitch Me the Future en Pixelatl 2020. La iniciativa, que apoya el talento de creadoras en la región.

Cartoon Network Latinoamérica, que en 2019 fue la señal de cable infantil más vista de la región por sexto año consecutivo, y Pixelatl, el festival creativo más grande de América Latina, se unieron nuevamente este año para impulsar el talento femenino de la región a través de Girl Power 3: Pitch me the Future.

La iniciativa reunió más de 300 proyectos, de los cuales 10 fueron seleccionados como finalistas, representando el gran talento de creadoras latinoamericanas desde ciudades como Santiago de Chile, Bogotá, o Ciudad de México, Querétaro, y Jalisco, en México.

Estos proyectos se presentaron ante un jurado que incluyó a Nicole Rivera, Vicepresidenta de Desarrollo de Series Originales para Cartoon Network, Jaime Jiménez Rión, Director de Contenido para Cartoon Network México y Colombia; Hernán La Greca, Director Creativo Senior para Cartoon Network Latinoamérica y las artistas Madelein Treviño y Matisse González, ambas ganadoras de las ediciones 2018 y 2019 de Girl Power.

Ganador de Girl Power 3

El proyecto ganador de Girl Power 3 2020 fue “Astro Packers” de Silvia Prietov y Luisa Velázquez, originarias de Colombia, y recibirá como premio la producción de su episodio piloto, con un valor de hasta $10,000 USD. La historia de Astro Packers es una comedia que se ubica en un multiverso recóndito a mil años luz de distancia con seres diversos y fascinantes. Dos personajes alienígenas tan divertidos como contrastantes se sumergen en un viaje mochilero cósmico por nebulosas, galaxias, asteroides y hasta hoyos negros en búsqueda de su propio origen.

“La tercera edición de Girl Power: Pitch Me the Future fue un éxito. Es muy enriquecedor revisar los proyectos y ver a las finalistas presentando. Se nota año con año una mejoría en la calidad y alcance de los proyectos. Astro Packers es prueba de esta evolución y estamos entusiasmados de trabajar con las creadoras en el piloto,” dijo Jaime Jiménez Rión, Director de Contenido para Cartoon Network México y Colombia.

“Cartoon Network Latinoamérica se ha tomado en serio impulsar a la industria audiovisual y a las creadoras de la región. Girl Power en este 2020 ha sido un hito por la gran cantidad de participantes y por la calidad de los proyectos. A partir de esta oportunidad, las ganadoras colombianas podrán continuar abriéndose puertas en la industria,” mencionó José Iñesta, Director de Pixelatl.

La convocatoria de Girl Power 3: Pitch me the Future, estuvo abierta a todas las creadoras mayores de 18 años de cualquier país de América Latina, individualmente o en equipos liderados por una mujer. Los criterios de participación incluyeron que se tratara de un proyecto original, con enfoque multiplataforma, en cualquier técnica de animación, con duración de entre uno y once minutos, con humor y autenticidad y un punto de vista único y arriesgado, alineado con el ADN de Cartoon Network.

Silvia Prietov y Luisa Velázquez se unen a Matisse González y Madelein Treviño, como parte de las ganadoras de la iniciativa Girl Power.

¡Felicidades, Silvia Prietov y Luisa Velázquez!

¡Con Girl Power 3: Pitch Me the Future el talento femenino de Latinoamérica brilló más que nunca!

Para más información: https://spa.cartoonnetworkla.com/