Celebra a mamá con programación especial en Studio Universal

Te prometemos que este 10 de mayo te ayudaremos a celebrar a mamá como se merece, disfrutando de sus películas favoritas durante todo el día. Consiente a mamá este Día de las Madres con la ayuda de Meryl Streep y Jennifer López en la pantalla de Studio Universal.

Día de las Madres Studio Universal

DOMINGO 10 DE MAYO A LAS 14:55HRS

JLO: DANCE AGAIN (2014)

Documental de la primera gira mundial de la cantante estadounidense Jennifer Lopez para promocionar su disco de éxitos Dance Again: The Hits. La gira tuvo un recorrido por Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Oceanía y Sudamérica. Además no solo incluye el concierto sino también a lo que se enfrentó Jennifer al hacer su primera gira mundial en pleno proceso de Divorcio con Marc Anthony.

DOMINGO 10 DE MAYO A LAS 16:35HRS

EL MUNDO DE ALEXIS (2013)

Alexis se enfrenta con la muerte de su esposo y regresa a casa para un funeral. Su hermana la convence para que regrese a su antigua carrera como organizadora de fiestas mientras ella inicia un nuevo romance.

DOMINGO 10 DE MAYO A LAS 18:20HRS

APRENDIENDO A CONDUCIR (2014)

Wendy es una escritora de Manhattan que decide tramitar su licencia de conducir mientras su matrimonio se disuelve. Para ello toma clases con Darwan, un refugiado político hindú de la casta sij que se gana la vida como taxista e instructor en una autoescuela.

DOMINGO 10 DE MAYO A LAS 18:20HRS

MARY & MARTHA (2013)

Mary y Martha son dos mujeres muy diferentes pero con algo en común, las dos han perdido un hijo a causa de la malaria. Juntas se embarcarán en un apasionante viaje a África, en el que dedicarán sus vidas a la prevención de esta enfermedad.

DOMINGO 10 DE MAYO A LAS 21:45HRS

LAS SUFRAGISTAS (2015)

El movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de las sufragistas no procedían de las clases altas, sino que eran obreras que veían impotentes cómo sus pacíficas protestas no servían para nada. Entonces se radicalizaron y, en su incansable lucha por conseguir la igualdad, se arriesgaron a perderlo todo: su trabajo, su casa, sus hijos y su vida. La protagonista es Maud, una mujer que reivindicó denodadamente la dignidad de las mujeres.

