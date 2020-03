Programación del canal Syfy para quedarse en casa

Conoce la programación de lunes a viernes de canal Syfy, para los amantes de la ciencia ficción, lo geek, lo mágico, los seres mitológicos.

Syfy cuenta en su barra de programación con tres de las primeras series exitosas, con temáticas geek y de fantasía, para aquellos amantes de la ciencia ficción, no pueden perderse Star Trek: The next Generation, a quienes les gusta la magia Charmed y para los fans de cacerías de seres sobrenaturales esta: Grimm. Estos clásicos forman parte de la programación de syfy de lunes a viernes.

Lunes a viernes a las 16:40hrs

STAR TREK: THE NEXT GENERATION

Serie de ciencia ficción, de los 80’s. Su trama se desarrollaba dentro del universo creado por Star Trek: la serie original dos décadas antes. Narra las aventuras de la tripulación del USS Enterprise (NCC-1701), una nave tipo Galaxia diseñada para la exploración, la diplomacia y, en caso necesario, para la batalla.

Su capitán es el intelectual y carismático Jean-Luc Picard. Como en la serie original, la tripulación va conociendo nuevas razas tecnológicamente muy avanzadas, con las que atiende resolver los conflictos de manera pacífica. A veces, la necesidad de acatar órdenes superiores provoca disputas entre los protagonistas. Los episodios se basan en viajes en el tiempo, asuntos personales de los protagonistas y desastres naturales interestelares.

Marcó varios de los temas recurrentes que reaparecerían o serían desarrollados en las siguientes seis temporadas que tuvo la finalmente popular serie. El éxito de The next generation llegó a ser tal que a su finalización se rodaron cuatro películas protagonizadas por los mismos personajes. Además, fue seguida sin interrupción por otras tres series de televisión basadas en la franquicia Star Trek.

1987 – 1994 / Ciencia ficción / Título original: Star Trek: The Next Generation / Dirigida por Gene Roddenberry, Gene Roddenberry / Reparto Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner

De lunes a viernes a las 18:20hrs

CHARMED

Una serie icónica de los 90´s, narra las aventuras de las tres hermanas Halliwell, Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs) y Phoebe (Alvssa Mimlano, que usan «El Poder de Tres» para proteger vidas inocentes de fuerzas malignas como demonios o brujos.

El descubrimiento de que descienden de una larga dinastía de brujas con poderes sobrenaturales, heredados de generaciones atrás, lleva a tres hermanas, Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs) y Phoebe Halliwell (Alyssa Milano), a enfrentarse constantemente a demonios y hechiceros, e incluso entre ellas mismas. Cuando las hermanas Halliwell heredan la mansión de su abuela y encuentran el Libro de las Sombras, descubren que cada una de ellas posee un poder increíble, que usarán para resolver múltiples casos.

De lunes a viernes a las 20:50hrs

GRIMM

Una serie policial en la que nada es lo que parece y en la que descubrimos que los cuentos de hadas que nos contaban nuestros padres no eran sólo historietas para ayudarnos a dormir. Eran advertencias. Grimm incluye personajes de los cuentos de hadas como los elfos, los duendes o los gnomos, en esta serie todos los casos de asesinato tienen conexión con la fantasía.

La serie toma prestado el título de los famosos hermanos Grimm, la pareja de escritores alemanes a los que todos recordamos por sus célebres cuentos para niños, y nos presenta a Nick Burkhardt (David Giuntoli, ‘Privileged’, ‘El bufete’, ‘Anatomía de Grey’), un detective de homicidios normal y corriente de Portland, Oregon. Al menos lo era, hasta que empieza a ver cosas extrañas… cosas que no puede explicar. Por ejemplo, a una mujer transformándose en una espeluznante arpía, o a un tipo flacucho convirtiéndose en un troll con sed de sangre. Tras la visita de su único pariente con vida, Nick descubre la verdad detrás de sus visiones: no es como el resto de las personas, y tampoco normal y corriente. Es el descendiente de un grupo de elite conocido como los Grimms, personas con la misión de detener la proliferación de criaturas sobrenaturales en el mundo.

Serie dirigida por David Greenwalt y Jim Kouf, el reparto está conformado por David Giuntoli, Russell Hornsby, Silas Weir Mitchell

