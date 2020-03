La programación de marzo de TNT: acción, drama, aventura y suspenso

Disfruta de las historias más variadas que hacen parte de la programación de marzo de TNT. TNT ORIGINAL - THRILLER TITULO: UNA PÉRDIDA ACEPTABLE ESTRENO: Lunes 23/03 HORARIO: 22HS....

Disfruta de las historias más variadas que hacen parte de la programación de marzo de TNT.

TNT ORIGINAL – THRILLER

TITULO: UNA PÉRDIDA ACEPTABLE

ESTRENO: Lunes 23/03

HORARIO: 22HS. MEX/ (TODOS LOS LUNES 22HS NUEVAS PELÍCULAS)

TNT Original estrena Una Pérdida Aceptable …El fin justifica los medios. El peso de la conciencia juega en diferentes niveles cuando distintos intereses se mezclan. Entre denunciar u ocultar un terrible pasado.

Sinopsis: Una reconocida analista militar llega a impartir clases en una prestigiosa universidad sobre Comprensión de la Guerra Contemporánea, mientras un acosador centra su mirada en ella hasta conocer los más mínimos detalles de su vida. Ambos esconden secretos y están dispuestos a todo para concretar sus planes. Un thriller con tintes políticos es la nueva propuesta de Particular Crowd para TNT Original, la marca que reúne todo el contenido original de TNT.



FICHA TÉCNICA

Título: An Acceptable Loss

Protagonistas

Tika Sumpter (Southside With You / Ride Along)

Jamie Lee Curtis (True Lies / Halloween)

Ben Tavassoli (Overlord / Tyrant)

Jeff Hephner (Peppermint / Chicago Fire / Boss)

Escritor y director: Joe Chappelle (The Wire, Fringe)

Productor: Colleen Griffen

Género: Thriller

Duración: 102 minutos.

DISFRUTA EN FAMILIA

CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE – 22/03 – 10:22MEX

Erik, el hijo de Mumble, el maestro del tap, no logra encontrar su talento. Su padre lo alienta a bailar, pero Erik no lo logra. Avergonzado, escapa y se encuentra con el poderoso Sven, un pingüino capaz de volar. Mumble no puede competir con este carismático modelo a seguir y las cosas empeoran cuando su tierra se ve amenazada por fuerzas poderosas. Mientras Mumble intenta unir a todas las criaturas para resolver la situación, Erik aprenderá una gran lección.



LA BELLA Y LA BESTIA – 24/03 – 16:21MEX

Un príncipe arrogante recibe una maldición que lo hace vivir como una bestia aterradora hasta que encuentre el amor verdadero. Extrañamente, su oportunidad aparece cuando captura a un relojero incauto, cuyo lugar es luego ocupado por su valiente y hermosa hija Belle. Con la ayuda de los también encantados sirvientes de la Bestia, que incluyen un reloj, una tetera y un candelabro, Belle comienza a ver el alma sensible que se esconde detrás de la temeraria fachada.



LA BRÚJULA DORADA – 27/03 – 12:19MEX

Basada en el primer volumen de la multipremiada y exitosa trilogía de Philip Pullman, His Dark Materials; La Brújula Dorada (THE GOLDEN COMPASS) retrata una fantasía épica desarrollada en un mundo paralelo, donde la ciencia y la magia se relacionan. Lyra Belacqua, una chica de doce años (Dakota Blue Richards) se dispone a rescatar a su mejor amigo, y termina en un extraordinario viaje para salvar no sólo a su propio mundo, sino al nuestro e incluso otros más. La ganadora del premio de la Academia, Nicole Kidman actúa junto a Daniel Craig en este triunfo de la imaginación. Llena de fascinación, profundidad y maravillas, la saga de Pullman presenta la eterna lucha entre el bien y el mal; y el poder de una joven niña para cerrar una grieta en el tejido del universo.



ACCIÓN Y AVENTURA

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY – 22/03 – 19:08MEX

La hija de un científico imperial se une a la Alianza Rebelde en un movimiento arriesgado para robar los planes de la Estrella de la Muerte.

DOCTOR STRANGE: HECHICERO SUPREMO – 23/03 – 16:53MEX

La vida del Dr. Stephen Strange cambia cuando un accidente de tránsito lo deja sin poder utilizar sus manos. Cuando la medicina tradicional lo defrauda, busca esperanza y una cura en un enclave misterioso. Pronto aprende que el enclave está al frente de una batalla contra fuerzas oscuras e invisibles que quieren destruir la realidad. No pasará mucho tiempo hasta que Strange se vea obligado a elegir entre una vida de fortuna y status o dejar todo atrás para defender el mundo como el hechicero más poderoso que existe.

SUSPENSO Y TERROR

NO RESPIRES: DON’T BREATHE – 27/03 – 00:37MEX

Rocky, Alx y Money son tres ladrones de Detroit que suelen entrar en casas de gente rica. Money se entera de un veterano de guerra ciego que ganó una cantidad de dinero importante luego de la muerte de su único hijo. Pensando que se trata de un blanco fácil, el trío invade la recóndita casa del hombre, en un vecindario abandonado. Atrapados dentro de la casa, los jóvenes intrusos deberán luchar por sus vidas luego de enterarse de un aspecto aterrador de su víctima supuestamente indefensa.

