Programación de Cartoon Network: Septiembre 2020

No te pierdas la programación de Cartoon Network en Septiembre con estrenos: El Mundo de Craig, DC Super Hero Girls y Drama Total: La Guardería.

En septiembre, las DC Super Hero Girls toman el control, ¡y Wonder Woman es la gran protagonista! Puede que el mundo la conozca como Wonder Woman, pero la no tan típica adolescente Diana y sus amigas superheroínas tienen mucho más que hacer que proteger a los ciudadanos de Metrópolis.

Programación Cartoon Network: Septiembre

Desde el 7 de septiembre, de lunes a viernes a las 18:30, sábados a las 17:00 y domingos a las 14:00, ¡disfruta de dos semanas repletas de los mejores episodios de DC Super Hero Girls, además de increíbles episodios estreno los lunes!

Pero eso no es todo: durante las dos semanas siguientes, acompáñanos a las 20:00 para ver más episodios ¡y dos especiales de Lego DC Super Hero Girls que no puedes perderte! Wonder Woman es increíble en todo lo que hace, y cualquier madre estaría orgullosa de tener una hija como ella; pero cuando la Reina Hipólita la visita de sorpresa, demuestra que es imposible de complacer. Disfruta el especial Lego de cinco partes “Maravilla Galáctica”, del 28 de septiembre al 2 de octubre. Y el 3 de octubre, cuando las chicas pierden la memoria, comienza un intrigante misterio en “Trampa Mental”.

¡Sigamos disfrutando juntos de los mejores shows!

Los favoritos de los Watterson

Gumball, Darwin, Anaís, Nicole y Richard Watterson son los anfitriones de este evento increíble, ¡y estamos todos invitados! La familia más querida de Cartoon Network nos trae una nueva selección de shows geniales. Prepara las palomitas, acomódate en el sillón y disfruta de los mejores episodios de Manzana y Cebollín, ¡Ok, K.O.! Seamos Héroes, Drama Total: La Guardería, ThunderCats Rugen, Victor y Valentino, Mao Mao: Héroes de Puro Corazón, El Mundo de Craig y, por supuesto, El Increíble Mundo de Gumball.

No te pierdas este especial divertidísimo, de lunes a viernes a las 15:00 y a la 1:00, sábados a las 16:00 y a las 0:00, y domingos a las 12:00 y a las 23:00. ¡Solo en Cartoon Network!

Ben 10

Estrenos semanales en Cartoon Network

Durante unas vacaciones de verano aparentemente interminables con su abuelo Max y su prima Gwen, Ben Tennyson descubre un reloj alienígena: el Omnitrix. ¡Este dispositivo increíble le da a Ben la capacidad de transformarse en poderosos alienígenas! Ben, Gwen y Max recorren el país en su casa rodante, miran los paisajes, se meten en problemas y vencen a los villanos mientras se divierten muchísimo. ¡Acompáñalos en sus aventuras! Disfruta de los nuevos episodios de Ben 10, todos los viernes a las 17:45.

Además, no te pierdas los estrenos de El Mundo de Craig, DC Super Hero Girls y Drama Total: La Guardería, de lunes a viernes. ¡Solo en Cartoon Network!

¡No te pierdas Mes Maravilloso! Solo en Cartoon Network.

Para más información: www.cartoonnetwork.com.mx