5 productos inteligentes para hacer de tu vida un poco más sencilla

En la actualidad es posible simplificar ciertos procesos en casa y hasta hacerlo desde un dispositivo móvil. Con el desarrollo de la tecnología y la Inteligencia Artificial, puedes hacer que tu vida sea un poco más sencilla. Para ello, es importante contar y empezar a hacer de tu casa un espacio inteligente con los productos más indispensables.

¿Cuáles son? Toma nota y corre por los productos inteligentes que Ricardo Tomé, jefe del departamento de Eléctrico de The Home Depot, te recomienda tener en casa.

Asistente de voz

Lo primero y más indispensable que debes tener en casa es un asistente de voz. Con él podrás controlar todos los aparatos inteligentes del hogar, sincronizar con tu celular para que te ayude a realizar tareas solo con comando de voz y ¡hasta podrás usarla de bocina!

Iluminación inteligente

Coloca un par de focos inteligentes en tus habitaciones y contrólalas desde tu celular. Puedes escoger luces que puedas cambiar de color o hasta de intensidad para modificar la ambientación sin tener que pararte del sillón.

Enchufes inteligentes





Haz de tus aparatos ordinarios en inteligentes conectándolos a enchufes con los que podrás controlar su apagado y encendido desde tu celular. Por ejemplo, podrás apagar la lámpara que se quedó prendida en la sala sin tener que salir de cama, y muchas comodidades más.

Cámara de seguridad





Contar con productos inteligentes de seguridad te ayudará a tener un ojo en el hogar aun cuando no estés. Uno que no puede faltar en casa es una cámara inteligente, o varias, en el interior y exterior de tu hogar. Al conectarlas al celular, podrás ver que todo esté bajo control en todo momento. También podrás supervisar a tus mascotas mientras no estés en casa.

Aspiradora inteligente

¿Te imaginas pedirle a un robot que limpie el piso de tu casa con solo un clic? Si quieres facilitar tus tareas, necesitas una aspiradora inteligente que tenga tus espacios escaneados y esté lista para limpiar hasta la esquina más recóndita. ¡Te cambiará la vida!

¿Cuál fue tu producto favorito? Haz de tu casa un espacio inteligente con estos y otros productos que podrás encontrar en el sitio www.homedepot.com.mx. Además, al hacer una compra mayor de $499 puedes recibir tus productos a la puerta de tu hogar de manera gratuita.