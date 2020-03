Cómo asegurar tu productividad durante esta temporada de home office

Con el objetivo de mantener un ritmo de vida equilibrado, expertos te comparten recomendaciones para mejorar tu productividad sin perder el balance entre lo personal y profesional.

El trabajo remoto en México, se ha posicionado como una alternativa para asegurar la continuidad laboral ante la pandemia actual, pues si bien antes de la contingencia sólo 4 de cada 10 empleados tenían la opción de trabajar desde casa, durante las últimas semanas este modelo ha sido implementado con mayor fuerza, lo cual representa algunos desafíos no sólo para la productividad de los trabajadores, sino para el cuidado de su salud mental ante períodos de distanciamiento social como el que actualmente se vive.

Ante lo complejo de esta situación, Grisel Olmedo, Brand Manager en albo, el aliado digital que te permite tener libertad sobre tus finanzas de manera sencilla y segura, comparte 5 tips para mejorar nuestra productividad y mantener la mente sana en esta indefinida temporada de home office:

Crear un espacio inteligente

Habilitar un espacio específico dentro del hogar es básico. Puede ser alguna mesa o cuarto de estudio con un escritorio firme, silla confortable, buena iluminación/ventilación, conexión a internet y computadora. A esto se pueden sumar adecuaciones como el color de alguna pared (en psicología del color, por ejemplo, el azul transmite tranquilidad). O bien, elementos como plantas, las cuales ayudan a disminuir el estrés. Para inspirarse, Pinterest recomienda algunas ideas de organización del escritorio para ser más productivo, o bien tips de ergonomía.

2. Aprovecha workapps gratuitas y útiles

Es clave respetar los horarios de conexión (“entrada y salida de oficina”) y mantener una comunicación constante con los equipos de trabajo. Para organizar la jornada laboral existen herramientas digitales de comunicación como Slack, Skype, Hangouts y Zoom para videoconferencias, así como Google Drive para elaborar archivos y/o reportes en la Nube.

3. La condición física

Mantener el cuerpo sano impulsa el rendimiento laboral remoto, pues recordemos que muchas veces la ansiedad provoca más hambre, a la vez que estamos gastando menos calorías por estar en casa, lo cual no resulta en la mejor combinación. No obstante, para estar en forma desde el encierro, existen aplicaciones como Seven, alternativa accesible para realizar rutinas de 7 minutos al día a través de planes personalizados y una diversidad de ejercicios para hacer en casa.

4. Cuidado de la salud mental

Trabajar aislado puede provocar estrés o angustia. Para contrarrestar estos sentimientos existen prácticas de mindfulness, técnica de meditación que consiste en entrenar la atención para ser conscientes del presente, enfocando atención al momento a través de la apreciación total de los sentidos. Para ejercitarlo, hay plataformas especializadas como Intimind, app con un repertorio gratuito para dedicarle 10 minutos al día.

5. Distraerse es bueno

Tomarse un respiro, dar una vuelta, regar las plantas o hacer unos estiramientos es bueno para la productividad en entornos cerrados. También podemos utilizar algunas “distracciones” a nuestro favor, tomando breaks, para luego regresar a los pendientes con la mente fresca. De hecho, es recomendable mantener conversaciones informales con tus amigos o coworkers, algo que puedes hacer a través de Google Duo, aplicación simple de llamadas de video y audio que te permite dejar mensajes para que el destinatario los vea después.

Sin duda, se trata del primer momento en la historia con tantas personas trabajando remotamente, algo que seguramente cambiará el futuro de los espacios laborales y las expectativas de los empleados en los siguientes años. Por lo pronto, estos sencillos tips ayudarán a mantener cuerpo y mente sanos, impulsando la productividad a distancia.