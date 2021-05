La primera edición del México Apps Marketing by AppsFlyer se llevará a cabo el 13 de mayo

El próximo 13 de mayo se llevará a cabo en México el primer evento digital de y para expertos de la industria de marketing móvil: “México Apps Marketing”.

El próximo 13 de mayo se llevará a cabo en México el primer evento digital de y para expertos de la industria de marketing móvil: “México Apps Marketing by AppsFlyer”. Su objetivo es compartir con los profesionales de la industria mexicana y latinoamericana, datos, tendencias y mejores prácticas que permitan perfeccionar sus estrategias de marketing y crecer sus negocios a través de las apps.

Actualmente existen 3.5 millones de aplicaciones móviles en las tiendas del mundo y en promedio solo 9 son utilizadas al día. Ante esto, los desarrolladores y marketers de apps enfrentan el gran desafío de conquistar a sus clientes en un ecosistema en rápido crecimiento, cambio constante, nuevas reglas y una competencia más dura.

“Generalmente los eventos de marketing en México no profundizan en sus contenidos sobre aplicaciones móviles, por lo que México Apps Marketing by AppsFlyer servirá para dar interesantes insights, que los marketers podrán poner en práctica para reforzar sus campañas móviles, todo esto en un formato virtual muy nutritivo y fácil de digerir”, comentó Carlos Alberto Torres, Regional Marketing Manager en AppsFlyer para Spanish LATAM.



En esta edición, el cartel del evento lo conforman Abdala Pineda, Head of Growth en Fondeadora; Andy Carvell Partner y Co-Founder de Phiture; Karina Gómez Romero, Gerente de Estrategia de Marketing de Starbucks; Douglas Montalvao, Country Director de Adobe para Latam Spanish Speaking Countries; Alejandro Antonio Mendoza Zamora, Head of Performance & Analytics de Banco Azteca; Lucila Vázquez Echegaray, Customer Success Manager de AppsFlyer y Diego Gallego, Head of Growth en Blim.



“El consumidor está cambiando de manera más profunda y rápida, mientras que las leyes de privacidad, los cambios como el ATT de Apple y el surgimiento de nuevas tecnologías presentan nuevas pautas para seguir siendo competitivos en nuestra industria. En AppsFlyer estamos comprometidos en crear y compartir conocimiento para fortalecer el ecosistema móvil”, comentó Hernán Burak, Regional Manager para Spanish LATAM de AppsFlyer.



Asi como el Mobile Attribution & Marketing Analytics (MAMA), uno de los eventos más reconocidos especializados en marketing móvil que realiza AppsFlyer en las ciudades más importantes del mundo, la primera edición de México Apps Marketing by AppsFlyer es muy prometedora y espera la asistencia de 800 marketers y desarrolladores de aplicaciones móviles de manera virtual, este 13 de mayo de 2021.

Para asistir, el registro está en https://bit.ly/3eJPlWO y no tiene costo.