El primer episodio de la temporada uno de The Crew 2: The Chase ¡ya disponible!

Ubisoft lanza el primer episodio de la primera temporada de The Crew 2: The Chase, la más reciente actualización del juego de deportes de motor del mundo.

Ubisoft anuncia que el primer episodio de la primera temporada de The Crew 2: The Chase, la más reciente actualización del juego de deportes de motor del mundo abierto de Ubisoft, ya está disponible en Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation®4, PlayStation®5, Windows PC, Stadia y el servicio de suscripción de Ubisoft, Ubisoft+*.

Primer episodio de la primera temporada de The Crew 2: The Chase

El tercer año de soporte en directo para The Crew 2 introduce un nuevo sistema de temporada, centrado en una nueva empresa de ficción, Motorflix, una productora de televisión conocida por crear las mejores películas de acción con motor. Se reclutarán jugadores para que desempeñen el papel protagonista en diferentes series de televisión con episodios temáticos por temporada. Cada temporada dura cuatro meses y consta de dos episodios sucesivos de dos meses de duración.

En el primer episodio, The Chase, un misterioso grupo de forajidos ha robado en un banco privado, Vault Corp, y depende del jugador impedir que los forajidos escapen de la ciudad. Los jugadores jugarán como conductores de élite de la Unidad de Interceptación de Vault Corp y tendrán que detener a los forajidos destruyendo sus coches para completar cada uno de los ocho eventos PvE, que se desbloquearán progresivamente a partir del 25 de noviembre. Si los jugadores necesitan refuerzos, pueden pedirlos y jugar juntos en una tripulación, lo que aumentará la dificultad proporcionalmente al número de jugadores de la tripulación.

La llegada de Motorflix también trae consigo nuevas formas de desbloquear contenido a través de una nueva característica: el Motorpass. El Motorpass es un nuevo sistema opcional de recompensas de varios niveles, por el que los jugadores pueden progresar completando desafíos diarios y estacionales. Cada Episodio viene con su propio Motorpass, compuesto por 50 niveles que ofrecen recompensas gratuitas y premium, incluyendo vehículos exclusivos. Para desbloquear las recompensas premium, los jugadores deben comprar el Motorpass premium por 80.000 créditos de The Crew.

A lo largo de sus dos episodios, The Crew 2 Temporada 1 continuará con las entregas de vehículos, como el Chevrolet C8 Stingray 2020 o la Unidad de Interceptación Lamborghini Veneno 2013. En total, 28 nuevos vehículos están disponibles para que todos los jugadores ganen o compren esta temporada. En el Episodio Uno: La persecución, cuatro nuevos Eventos Especiales temáticos estarán disponibles para que todos los jugadores desbloqueen recompensas exclusivas, así como un nuevo modo de juego en el que los jugadores deberán derribar los vehículos enemigos, en modo individual o cooperativo.

Para ampliar su gama de vehículos, The Crew 2 también da la bienvenida a una nueva marca especial de vehículos llamada «Creadores», con el objetivo de añadir un nuevo vehículo cada temporada, todos ellos creados por artistas y diseñadores 3D independientes. El primer artista en crear un vehículo exclusivo para The Crew 2 es Khyzyl Saleem, un talentoso artista británico de 3D que creó el vehículo del jefe de The Chase’s Outlaw: el K.S. Masked Leader 2020.

Para las últimas noticias sobre The Crew® y todos los juegos de Ubisoft, https://www.ubisoft.com/es-mx/.

Para más información sobre The Crew® 2, https://thecrew-game.ubisoft.com/the-crew-2/es-mx/home/, síguelos en redes sociales y únete a la conversación con la etiqueta #TheCrew2.

*14,99 dólares al mes. Cancela cuando quieras.

