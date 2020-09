Estreno del primer cómic digital gratuito “HYPER SCAPE #1″

Adéntrate en el mundo de Hyper Scape con el cómic digital “HYPER SCAPE #1 The First Principle Part 1”, desarrollado de la mano de Dark Horse Cómics.

Hoy, Ubisoft y Dark Horse Comics anuncian un nuevo cómic, “HYPER SCAPE #1 The First Principle Part 1.” El proyecto fue liderado por un fuerte equipo creativo: con un argumento de Christofer Emgård (Mirror’s Edge: Exordium, The Whispering Dark), ilustrado por Gabriel Guzman Guzman (StarCraft: Survivors, Predators), coloreado por Michael Atiyeh (Halo: Escalation, The Orville) y con letra de Comicraft(Ghost, Conan). La primera serie gratuita de cómics es desarrollada en colaboración con el equipo de Hyper Scape de Ubisoft, la historia misma fue escrita por Marielle Quesney y Jesse Scoble de Ubisoft.

«Estamos encantados de asociarnos con Dark Horse y de ampliar el mundo de Hyper Scape más allá del propio juego para que los jugadores y otros públicos puedan sumergirse más profundamente en nuestra tradición», explica Jean-Christophe Guyot, Director Creativo de Hyper Scape. «Desde el principio hemos desarrollado Hyper Scape no sólo como un Battle Royale sino también como un rico universo lleno de diversos personajes y misterios para resolver. Los cómics son para nosotros el medio perfecto para contar esas historias, así que ¡estamos muy emocionados de estrenar el primero hoy!»

«Trabajar con el equipo de Ubisoft para crear una serie de cómics que se lanzará junto con las temporadas del juego real ha sido un reto, pero con el entusiasmo de ambas partes por un concepto tan genial y único ha sido un verdadero placer. Espero que los jugadores del juego disfruten de la experiencia añadida de los cómics», agregaFreddye Miller, editor de Dark Horse Comics.

Basado en un videojuego jugado por millones de personas en todo el mundo, «HYPER SCAPE #1 The First Principle Part 1» sumerge a los lectores en un futuro distópico. Este es el año 2054. El mundo se ha oscurecido en las últimas tres décadas, con 10,000 millones de personas asfixiadas en megaciudades. Una megacorporación llamada Prisma Dimensions creó un mundo digital masivo y ubicuo, el HYPER SCAPE. La gente ha encontrado consuelo en este paisaje virtual donde puede acceder a la recreación, el entretenimiento y la comunidad social en un abrir y cerrar de ojos. Una actualización del sistema está a punto de ser revelada, revolucionando la experiencia… pero ¿a qué costo?

«HYPER SCAPE #1 The First Principle Part 1» es el primer número de una serie digital gratuita compuesta por doce cómics de diez páginas que se publicarán mensualmente a partir de hoy. Está disponible en el sitio web de Hyper Scape así como en Dark Horse Digital, Comixology, y otros sitios web de comics digitales.

Hyper Scape está disponible para jugar gratis en PC, PlayStation 4 y la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo el Xbox One X. Descárgalo aquí: https://ubi.li/YoJ87.

Para más información sobre la extensión Crowncast que te permite ganar recompensas en tu pase de batalla simplemente por ver transmisiones en Twitch y detalles sobre el trepidante Battle Royale, visita: https://www.ubisoft.com/es-mx/.

Para conocer lo último de todos los juegos de Ubisoft®, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/