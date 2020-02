La postura de Huawei con respecto a acusación de funcionarios de Estados Unidos

En días pasados funcionarios de Estados Unidos han acusado a Huawei de ser capaz de espiar a los usuarios de redes de telefonía móvil que emplean equipo Huawei, reportó The Wall Street Journal el martes, mientras la administración Trump redobla su campaña anti-Huawei para persuadir a sus aliados de no usar Huawei.

Al respecto queremos compartirte el siguiente statement de parte de Huawei:

Las declaraciones de Estados Unidos acerca de que Huawei usa intercepciones legales no son más que una cortina de humo – no se adhieren a ninguna forma de lógica aceptada en el dominio de la ciberseguridad. Huawei nunca ha accedido ni accederá de manera encubierta a las redes de telecomunicaciones, ni tenemos la capacidad de hacerlo. The Wall Street Journal es claramente consciente de que el gobierno de Estados Unidos no puede ofrecer ninguna evidencia para fundamentar estas declaraciones, y aun así optó por repetir las mentiras difundidas por estos funcionarios estadounidenses. Esto refleja el sesgo de The Wall Street Journal contra Huawei y disminuye su credibilidad.