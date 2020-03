Ubisoft pospone la final del Just Dance M.A.C Challenge LATAM

Ubisoft anuncia que la final del Just Dance M.A.C Challenge LATAM, en São Paulo, se pospuso como medida de prevención ante el brote del Coronavirus.

Hoy, Ubisoft anuncia que la final del Just Dance M.A.C Challenge LATAM, que se celebrará los días 20 y 21 de marzo, en São Paulo, se pospuso como medida de prevención ante el brote del Coronavirus – COVID-19.

Las nuevas fechas de la contienda, que reuniría a representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, serán informadas por Ubisoft y M.A.C Cosmetics a su debido tiempo.

Ubisoft seguirá las recomendaciones de los expertos de las agencias de salud para evitar cualquier oportunidad de que el virus se propague, preservando la salud de todos.

