5 recomendaciones por las que debes elegir equipaje de mano

Si tienes algún viaje pendiente en este 2021, conoce algunas recomendaciones por las que debes elegir una maleta de cabina o equipaje de mano.

Equipaje de mano

¡Equipaje de mano! Seguramente has escuchado el “es mejor viajar ligero” y es que, como todo viajero, has tenido experiencias con tu equipaje que no siempre son las más agradables: maletas perdidas, dañadas, retrasos al recogerlas, entre otras…

Equipaje de mano

Es por lo que, si tienes algún viaje pendiente en este 2021 Cloe te da algunas recomendaciones por las que debes elegir una maleta de cabina o equipaje de mano:

Ahorrarás tiempo.

El tener una maleta de cabina o de mano evitará que pierdas tiempo en el mostrador al momento de registrar y etiquetar tus pertenencias. Además, no tendrás que esperar por ella en la banda al llegar a tu destino.

Todos hemos sufrido impaciencia por la recepción de nuestro equipaje, el llevarla en cabina te ahorrará hasta 30 minutos de procesos, ya que no necesitas documentarla y al aterrizar podrás dirigirte directamente a tu transporte.

Ahorrarás dinero.

Cada vez hay más aerolíneas que cobran por la documentación del equipaje y no solo por problemas de sobrepeso, sino como base general e incluso en destinos nacionales e internacionales. Muchas veces el costo de documentación puede ser de hasta $500.00 por trayecto y si tomas en cuenta que ese efectivo lo puedes utilizar en alguna otra necesidad que tengas durante tu viaje, comenzarás a optar por elegir una maleta de cabina.

¿Te has preguntado por qué los viajeros de negocios siempre llevan un equipaje de mano? La importancia de este tipo de equipaje radica en que tienes todas tus pertenencias contigo en todo momento. Así que no tendrás que preocuparte por los artículos de valor, controles de seguridad adicionales y demás. Por ello existen todo tipo de envases tamaño petit que van de acuerdo con el reglamento aeroportuario.

Aprendes a viajar únicamente con lo que necesitas.

¿Cuántas veces has viajado con una maleta pesada y terminas por usar lo mínimo que empacaste? Una vez que aprendas a empacar solo lo necesario, te sorprenderás de lo bueno que puedes ser eligiendo tus pertenencias.

Además, en pandemia es mejor llevar tu equipaje en cabina, ya que los filtros HEPA dentro del avión hacen que el aire en cabina esté más limpio de lo que crees. Así que mejor lleva tu maleta en cabina y evita que se vaya a la bodega con las maletas de otros usuarios.

Comprarás lo que realmente necesites mientras viajas.

El viajar con una maleta de cabina beneficiará a tu cartera. Al saber que cuentas con un espacio limitado para viajar, evitarás comprar cosas que al llegar de vuelta casa realmente no necesitas. Piensa en todos tus viajes y con cuántas cosas has vuelto que ahora están arrumbadas en algún lugar de tu casa.

Encontrarás la ideal a tu estilo y forma de viajar

Las maletas de cabina tienen su encanto, en Cloe encontrarás una amplia variedad de formas y tamaños que, además de adaptarse a las tendencias, serán ideales para tu estilo y terminarán volviéndose tus favoritas. Puedes encontrar desde mochilas hasta maletas con ruedas, de material rígido o blando y algunas de ellas incluso pueden expandirse hasta un 25% más, por si llegaras a necesitar más espacio.













Al momento de elegir maleta de cabina debes tener en cuenta que cada vez hay más empresas como Cloe, que utilizan materiales ultraligeros, como policarbonato que son extremadamente duraderos y resistentes. Las mochilas son una buena opción para cualquiera que planee acampar, caminar o hacer otras actividades al aire libre.

Para más información: https://www.cloe.com.mx/c-equipaje