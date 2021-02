Spotify lanza nuevo podcast original: «Un Chef en tu Cocina»

Un Chef en tu Cocina, conducido por Gabriela Warkentin y Manu NNa, en el cual cocinarán y conversarán con algunos de los chefs más famosos de México.

Spotify está de manteles largos pues hoy se estrena su nueva producción original, Un Chef en tu Cocina: un podcast que revisa los platillos favoritos de los chefs más famosos de México, como un burrito de camarón con tuétano de Toño de Livier, o un sencillo pipián hecho en casa de la mano del chef Joaquín Cardoso. Es conducido por Gabriela Warkentin y el standupero Manu Nna, que mientras saborean vinos, van agrandando su recetario y van aprendiendo un sinfín de cosas de los chefs que entrevistan.

Los primeros 5 episodios de la temporada están disponibles a partir de hoy en Spotify, posteriormente, cada lunes llegará una nueva receta y más anécdotas por compartir. Cada capítulo de este show se centra en un chef diferente; conoceremos las historias, los secretos y trucos de Lula Martín del Campo, Tomás Bermúdez, Joaquín Cardoso, Toño Livier, Rodolfo Castellanos y muchos más.

Episodio 1: Pescado Zarandeado con Tomás Bermúdez de La Docena

Episodio 2: Pipián Verde con Joaquín Cardoso de Loup Bar

Episodio 3: Filete con ceniza de Lula Martín del Campo de Cascabel

Episodio 4: Burrito de camarón con tuétano con Toño de Livier

Episodio 5: Risotto con Rodolfo Castellanos de Origen

Episodio 6: Capelletti con Adriana Lerma de Pizza Félix

Episodio 7: Col con pipián con Pablo Salas de Amaranta

Sobre la experiencia de conducir Un Chef en tu Cocina y entrevistar a los chefs, Gabriela Warkentin – periodista, académica e investigadora – nos cuenta: “Es todo un reto narrar la cocina en audio, pero narrar estas recetas me pareció mucho más natural de lo que yo me esperaba, porque lo que me encanta es contar historias y creo que la cocina nos permite hacerlo. Para mí, la cocina es conversación y un punto de encuentro”.

Manu NNa, standupero y también amante de la cocina, acompaña esta experiencia preparando las recetas desde su casa e investigando un poco más sobre los ingredientes, la gastronomía en diferentes regiones de México y las tradiciones culinarias. “Si no hubiera sido comediante, sería chef porque me encanta cocinar, es una de las cosas que más hago y más disfruto. Lo que viví en este proyecto, escuchándolo desde afuera, fue imaginar cómo era todo el proceso para después entrar a interactuar… va a ser muy interesante lo que va a suceder en el podcast”, adelanta.

“Cada vez más usuarios de Spotify se conectan para escuchar podcasts. Ahora, con Un Chef en tu Cocina, transformamos los shows de cocina y los llevamos a un ambiente más íntimo, en el cual no solo aprendas a preparar la receta, pero compartas también un poco de la historia detrás de los chefs y el propio platillo. Es nuestro primer lanzamiento original en México este 2021 y sin duda un paso más en nuestra búsqueda por traer a los usuarios el mejor contenido de audio”, comenta Javier Piñol, Head of Studios LATAM & US LatinX de Spotify.

Si disfrutas cocinar sabes que tu cocina es tu espacio, tu sazón, tus reglas; prepara el mandil, cacerolas y ponle play a este viaje gastronómico solo por Spotify.