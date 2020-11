Episodio final del podcast de World of Warcraft «Viajeros de Azeroth» está en vivo hoy

Para celebrar este hito, Blizzard produjo “Viajeros de Azeroth”, una serie de podcasts exclusiva y original para Latinoamérica.

La nueva expansión de World of Warcraft, Shadowlands, está sobre nosotros y estará disponible en todas partes a partir del próximo lunes 23 de noviembre.

Para celebrar este hito, Blizzard produjo “Viajeros de Azeroth”, una serie de podcasts exclusiva y original para Latinoamérica que recibe hoy su último episodio (19) ya disponible en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcast, Pocket Casts o Podcast Addict.

Organizado por nombres muy conocidos de la comunidad de videojuegos en América Latina, desde el 3 de septiembre, «Viajeros de Azeroth», puso en el centro de atención a los miembros Latinoamericanos del equipo de desarrollo de World of Warcraft, personalidades y celebridades que comparten una pasión común por el juego de Blizzard.

Los episodios de la serie contaron con más de una docena de invitados de Latinoamérica y, en total, resultaron en más de 12 horas de contenido exclusivo y original sobre World of Warcraft en español, que se escuchó durante más de 300 horas y recibió casi 100.000 reproducciones.

Si te perdiste algún episodio, ahora es el momento de ponerte al día antes de que se abra el camino a la otra vida cuando Shadowlands, la octava expansión del juego MMORPG por suscripción más popular del mundo, llegue la próxima semana.

Viajeros de Azeroth

Sobre World of Warcraft y su próxima expansión, Shadowlands

World of Warcraft es el galardonado juego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG) de Blizzard que juegan millones de jugadores en todo el mundo. Completamente localizado al español, la suscripción única incluye las versiones completas de World of Warcraft y World of Warcraft Classic, y el contenido de siete expansiones: The Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion y Battle for Azeroth. Shadowlands es la próxima expansión de World of Warcraft que llega en 23 de noviembre y ya está disponible la preventa en:

