Pitch at the Beach 2020, lo mejor del mundo de negocios y la inteligencia artificial

Pitch at the Beach, reúne a especialistas e investigadores en IA y los conecta con los inversionistas más avezados para generar negocios.

Durante la segunda edición de Pitch at the Beach, Tulum, Quintana Roo se convertirá en el foro más importante sobre inteligencia artificial vinculada al mundo de los negocios y la educación. Será el escenario para la presentación de las startups más innovadoras y de alta escalabilidad que buscarán el respaldo de la red de ángeles inversionistas más importante y activa de Latinoamérica.

Del 11 al 13 de enero inversionistas de 18 países escucharán a los creadores de las startups más disruptivas que busquen inversión para sus primeras rondas de capital. “Tenemos poco más de 110 opciones y siguen llegando más. Es el evento de networking más trascendente para la región”, explica Israel Pons, organizador de Pitch y cofundador de Angel Nest.

Esta edición reúne a especialistas e investigadores en inteligencia artificial y los conecta con los inversionistas más avezados para generar negocios. Pons maneja el mayor número de salidas en la región y lidera tres fondos, junto con su socio Adán Bernal organizan Pitch at the Beach. Bernal es el inversionista más activo de Latinoamérica y CEO de Bizrupt, firma de capital de riesgo con enfoque global, que en dos años se ha convertido en el fondo más activo de Latinoamérica.

“Queremos generar interacciones, aprendizaje y negocios en un ambiente singular y con toda la comodidad frente al mar”, comenta Adán. La sede de Pitch at the Beach es Selina Los Lirios en Tulum, Quintana Roo. Todos los datos para inscribir proyectos están disponibles en: pitchatthebeach.com/es

¿Quiénes van a Pitch at the Beach 2020?

Ponentes e inversores confirmados

–Miguel González, director de postgrados de computación del Tec de Monterrey y presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial.

–Andrés Campero, candidato a doctor por el Instituto Tecnológico de Massachusetts e investigador del Laboratorio de Inteligencia Artifical de Facebook en Londres.

–Ricardo Corral, creador de Gyx, el primer framework de aprendizaje por refuerzo intrínsecamente distribuido, que está programado en uno de los lenguajes más poderosos e innovadores del mundo: elixir.

–Ricardo Michel, CTO de Erudit AI Inc. cocreador de la fusión de psicología e inteligencia artificial y análisis semántico de la personalidad, con la que se busca mejorar la salud mental de los empleados de grandes corporativos.

–David Padilla, fundador de Hola Business Solutions, experto en coaching, power skills y desarrollo organizacional.

–Alfonso López, country manager de Epica VP. Exdirector de Operaciones Medula Latam (Grupo Clarín). Es un profesional de la tecnología publicitaria, experto en data e inteligencia artificial aplicada a publicidad digital.

–Hernán Rodríguez, CEO de Epica, emprendedor en serie que se especializa en inteligencia artificial, aplicaciones móviles, comercio electrónico y software.

–Ramón Heredia, director de Ecosistema de Innovación Fintech Digital Latam y creador de Digital Bank Latam.

–Marcelo Roca, directivo de Xcala que representa a las 42 redes de ángeles inversionistas de Latinoamérica.

–James Asquith, banquero, viajero y escritor. Creador de la app HolidaySwap.

–Zev Siegl, cofundador de la compañía de café Starbucks. Siegl fungió como director y vicepresidente de Starbuck Retail durante nueve años.



Fondos de inversión e inversionistas

-The Venture City

-Bizrupt

-Sabadell Ventures

-Bbooster

-Ingea

-Emprende UP

-Brickhouse Venture

-European Business Angel Network

-Euno Capital

-World Business Angel Network

-Global Business Angels Network

-Xcala, plataforma para catalizar inversión

-Wayra

-Asociación Mexicana de Capital Privado

-Inversionistas privados de 18 países, entre ellos, Rusia, Estados Unidos, España, República Dominicana, Canadá, Alemania, Francia, Dinamarca, Colombia, Chile, Ecuador Brasil, México y Venezuela.

Todos los datos para inscribir proyectos están disponibles en: pitchatthebeach.com/es