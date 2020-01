Pinterest te permite probar el maquillaje antes de comprarlo con su tecnología de Realidad Aumentada

La función Try on, con la tecnología Lens de Pinterest, permitirá probar los productos, empezando por algunos labiales de marca.

Millones de personas acuden a Pinterest cada mes en busca de productos de belleza que encajen con su estilo y sus gustos. Hoy presentamos una mejora de las opciones que ya hacen de la plataforma el lugar perfecto donde encontrar este tipo de artículos gracias a la Realidad Aumentada —como la búsqueda de maquillaje por tono de piel, la posibilidad de comprar desde los propios pines o las recomendaciones de estilo visual—. Para empezar, se podrán probar distintos tonos de labiales antes de comprarlos.

La función Try on, con la tecnología Lens de Pinterest, permitirá probar los productos, empezando por los labiales de marcas como Estée Lauder, Sephora, bareMinerals, Neutrogena, y las marcas de L’Oreal, NYX Professional Makeup, YSL Beauté, Lancôme y Urban Decay, además de Fenty. Solo tienes que abrir el icono de la cámara Lens de Pinterest en la barra de búsqueda, hacer clic en «Try on» para ver los distintos tonos y deslizar hacia arriba para comprarlos. También puedes acceder a esta función desde la búsqueda textual: solo tienes que introducir términos relacionados como «lápiz de labios de color ciruela» o «labios rojos».

Puesto que el objetivo es seguir diseñando productos inclusivos, Pinterest integró Try on con su función de búsqueda por tono de piel; de esta forma, es posible ver cómo quedan los colores de los distintos labiales en tonos de piel que se parezcan a los de los usuarios que prueben esta opción. Esta herramienta no usa efectos para generar uniformidad artificial de la piel ni altera la imagen para que parezca menos natural (como sí ocurre con otras tecnologías de Realidad Aumentada). Pinterest cree en la aceptación personal, por eso esta función no busca mejorar la realidad, sino ayudar a adquirir tus productos de forma práctica y satisfactoria.

Cuando pruebes los distintos colores de labiales, también podrás hacer una foto y guardarla en forma de pin para poder comprar el producto en otro momento.

¿Quieres explorar distintos looks con un color de labios parecido? Debajo de Try on, verás la sección «Más como esto», donde encontrarás una selección de pines con looks relacionados.

La función Try on para los labiales está disponible actualmente solo en Estados Unidos para iOS y Android, próximamente se incluirán más categorías.