Pinterest Predicts: las tendencias que moldearán el 2021

Las personas acuden a Pinterest para planear e inspirarse; más de 442 millones de personas en todo el mundo utilizan la plataforma cada mes para descubrir nuevas ideas y darles vida. En 2020, los usuarios recurrieron a Pinterest en busca de orientación e inspiración sobre cómo sobrellevar sus vidas durante la pandemia, desde comida, moda hasta divertidos proyectos y actividades de bricolaje; llegaron con la mente abierta y se fueron llenos de ideas para probar en casa. De este año tan peculiar, han surgido nuevos comportamientos, los cuales predecimos serán muy importantes en los próximos años.

Pinterest Predicts no es el típico informe de lo más importante del año. Nuestras estadísticas no son una retrospectiva ni un resumen de lo que fue tendencia, es un informe de los temas que serán tendencia, lo que significa que sabemos de primera mano lo que sucederá el próximo año.

Puedes encontrar la lista completa de las tendencias de 2021, basada en búsquedas emergentes con aumentos en comparación con el año pasado, en pinterestpredicts.com. A continuación, hemos incluido las principales tendencias para 2021:

La nueva belleza es una piel sana.

Las personas están dejando atrás los maquillajes cargados para adoptar un tipo de belleza simple y dejar que la textura natural de su piel brille. Esta nueva rutina “chic sin esfuerzo” es simple y sostenible.

Aumento anual en las búsquedas sobre:

Pinterest Predicts: La elegancia de lo holgado irrumpe y sale a relucir con el Athflow

Cuando la ropa deportiva se combina con un toque de elegancia, todo fluye. Los pantalones anchos, los jumpsuits casuales y los conjuntos holgados reemplazarán a la ropa deportiva como la nueva ropa para estar en casa. El Athflow es un estilo lo suficientemente versátil como para usarlo en la «oficina», lo suficientemente elastizado para hacer yoga y lo suficientemente cómodo para estar en el sofá.

Aumento anual en las búsquedas sobre:

Pinterest Predicts: La nueva experiencia gourmet se vive en casa.

Todos pasamos más tiempo en la cocina este año, las personas se pondrán exquisitas en la cocina y recrearán experiencias de restaurante en casa. Las comidas inspiradas en chefs, las técnicas de montaje de alimentos y las guarniciones son tendencia.

Aumento anual en las búsquedas sobre:

Pinterest Predicts: Para cada espacio, una función. O incluso dos.

Dile adiós a las oficinas grandes y abiertas. Las personas se están poniendo creativas a puertas cerradas. Incluso cuando no haya puertas de por medio, las personas encontrarán nuevas formas de crear un espacio personal y privado.

Aumento anual en las búsquedas sobre:

La llave para escapar de lo cotidiano.

A veces, solo necesitas alejarte. En 2021, el auto se convertirá en el nuevo “tercer espacio” perfecto para todo: desde citas románticas hasta el refugio para hombres por excelencia.

Aumento anual en las búsquedas sobre:

El descanso nocturno se vuelve un ritual personal.

El cuidado del sueño es el nuevo cuidado personal. Las rutinas a la hora de dormir serán más lujosas que nunca. Desde artículos para el hogar solo para dormir hasta rutinas de ejercicio antes de acostarse, las personas buscarán dormir de una forma más relajada.

Aumento anual en las búsquedas sobre:

La compasión nace en casa y es el nuevo a-b-c.

No subestimes una conversación sincera. Los padres educarán a sus hijos sobre atención plena, lecciones morales y cosas que no se aprenden en clases. Porque el teorema de Pitágoras es bueno, pero no suficiente.

Aumento anual en las búsquedas sobre:

Diseña el plan táctico de tu nueva carrera.

Las personas aprovecharán su lado empresarial y utilizarán Pinterest para impulsar su negocio. Las ideas de marca, los consejos de podcast y las ideas para pequeños negocios tendrán una gran demanda este año.

Aumento anual en las búsquedas sobre:

Dar el sí nunca ha sido más íntimo ni revelador.

Dile sí acepto a las bodas minimalistas. El año 2020 nos mostró que las ceremonias más pequeñas, incluso virtuales, eran todo lo que una pareja necesitaba. Las parejas harán que su gran día sea más relajado que nunca, comenzando con lugares más pequeños, escapadas sin lujos, ahorrando dinero para otros gastos como el hogar y las necesidades futuras.

Aumento anual en las búsquedas sobre:

Deco digital.

En 2021, los usuarios de Pinterest diseñarán sus espacios digitales de la misma manera en que diseñan sus hogares. Los fondos de pantalla personalizados para teléfonos móviles, los diseños de widgets y las pantallas de bloqueo que se ajustan a tu estética serán tendencia.

Aumento anual en las búsquedas sobre:

Fuentes: Datos de búsqueda interna de Pinterest, global, período de análisis entre agosto de 2019 y julio de 2020.

