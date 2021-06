Estreno del capítulo “Progeso” de The Handmaid’s Tale el 13 de junio en Paramount Plus

Se acerca el final de temporada del atrapante drama exclusivo de Paramount Plus: The Handmaid's Tale el próximo domingo 13 de junio.

La cuarta temporada de TheHandmaid’s Tale continúa en exclusiva por Paramount Plus. El próximo domingo 13 de junio estrena el capítulo titulado “Progeso”.

En esta nueva entrega, June y Luke trabajan juntos para salvar a Hannah, y se acercan a Lawrence y Nick en busca de ayuda. Serena y Fred reciben a los visitantes inesperados de Gilead. Janine intenta ayudar a la tía Lydia cuando una criada en formación se declara en huelga de hambre en el Centro Rojo.

Paramount Plus presenta además un nuevo episodio de One Burning Question, el after show que profundiza en un tema central de cada uno de los 10 capítulos de la temporada, por medio de entrevistas junto a los protagonistas de la serie.

Esta nueva temporada de TheHandmaid’s Tale, June redobla su apuesta contra Gilead como una feroz líder rebelde, pero los riesgos que asume traen nuevos desafíos inesperados y peligrosos. Su búsqueda de justicia y venganza amenaza con consumirla y destruir sus relaciones más queridas. La ficción es protagonizada por Elisabeth Moss junto a Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford y Sam Jaeger.

El aclamado y multipremiado drama, éxito en Latinoamérica y el mundo, está basado en la novela distópica “El cuento de la criada», de Margaret Atwood. Los millones de fanáticos pueden encontrar todas las temporadas disponibles en la plataforma de contenido premium de ViacomCBS.

Para obtener más información sobre Paramount Plus, visite www.paramountplus.com y siga @ParamountPlus en las redes sociales.