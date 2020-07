Películas latinoamericanas que probablemente no has visto

Disfruta de una gran variedad de películas latinoamericanas y de grandes historias. Buenas noticias: ¡pueden ver estas películas totalmente gratis!

Al igual que la mítica selva amazónica, nuestra cultura latinoamericana a veces permanece inexplorada, incluso por nosotros mismos, orgullosos habitantes de una región que lo ha vivido todo. Y, aunque vastas y multiculturales, nuestras raíces están hermanadas en el mismo punto, por lo que comprender los sentimientos de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos no es complicado para nosotros.

Películas latinoamericanas

Aunque hay muchas maneras de acercarse a nuestra cultura, una de las mejores opciones será siempre el caminar en sus zapatos. Por eso compartimos aquí cinco películas, para que puedan ver la realidad como la ven los mejores cineastas latinos.

1.- Corazón de León. Esta premiada producción argentina de Marcos Carnevale cuenta con la deslumbrante Julieta Díaz en el papel de Ivana Cornejo, que se enreda con León Godoy, un simpático «hombrecito» que se convertirá en el amor de su vida al superar los prejuicios sociales y personales.

2.-Migas de Pan. Esta conmovedora historia de lucha latinoamericana nos llevará a las tierras de Uruguay, donde una madre soltera se une a las protestas contra la dictadura en su país. Después de sufrir las represalias del régimen y perder a su hijo, vive en el exilio en España. Decide dar un giro inesperado y volver a casa para recuperar lo que perdió: los lazos con su país y su hijo.

3.- Roman’s Circuit. En esta historia de ficción filmada en Chile, se cuenta la historia de un investigador que se hizo famoso gracias a sus descubrimientos en los campos de la memoria y la psique humana y que regresa a Santiago después de años de estancia en Francia. Atrévete a entrar en esta espiral descendente que te llevará a las profundidades de tu mente.

4.- Here Comes the Devil. Experimenta esta historia de terror que tiene lugar en las afueras de Tijuana, donde un par de niños se extravían en las cuevas locales y experimentan las leyendas locales al máximo. Esta película dirigida por Adrian Garcia Bogliano hará que se te ponga la piel de gallina.

5.- La Sargento Matacho. A finales de la década de 1940 y en una Colombia devastada por la guerra entre liberales y conservadores, una joven presenció el asesinato de su marido por soldados reaccionarios. En esta historia de venganza, seguirás los pasos de Rosalba Velasco, la Sargento Matacho.

Las venas abiertas de América Latina

Desde Tijuana hasta Argentina, toda una región se ha hermanado gracias a la cultura y los lazos que compartimos.