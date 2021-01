Películas que te llenarán de energía positiva y optimismo

Desconéctate por unas horas con películas de energía positiva que te harán olvidar tus preocupaciones y anímate con sus buenas vibras.

Somos humanos y es válido tener dudas sobre el futuro. Mientras que los nuevos comienzos emocionan a algunos, para otros pueden causar temor por lo que está por venir.

El Blue Monday (el «día más triste») tiene lugar en enero y es una prueba de lo difícil que puede ser empezar un año. Tómate un respiro, porque el apoyo emocional y las lecciones de la vida real pueden venir de cualquier parte, incluso de las películas.

Películas energía positiva

Consigue energía positiva para el nuevo año y gana nuevas perspectivas optimistas sobre la vida de las siguientes películas:

1.– Mañana no te olvides. Un hombre que acaba de perder a su esposa creará un vínculo único con uno de sus nietos. Para encontrar la felicidad y la paz interior, ambos se embarcarán en un viaje que les dejará valiosos aprendizajes personales. Una historia conmovedora sobre el valor de perdonarse a uno mismo.

2.- Raúl. El protagonista se da cuenta de que lleva 30 años contando las mismas anécdotas a sus clientes. En un intento de dar un giro a su vida rutinaria, buscará un nuevo significado a su existencia. Durante ese período, conocerá a una mujer extraña que le hará ver las cosas de manera diferente. ¿Está la felicidad más cerca de lo que crees?

3.- El peluquero romántico. Víctor es un fanático de los boleros, las películas en blanco y negro, y de pasar el tiempo en su negocio de peluquería. Después de la muerte de su madre, tendrá que salir de su burbuja emocional y atravesar una catarsis interior en la que se dará cuenta de lo que hace que la vida sea tan única.

4.- Una noche de locuras. Los amigos son la familia que puedes elegir. Cuatro mujeres se dieron cuenta de esto y, en una noche de fiesta, descubrieron que tienen más en común de lo que parece y que nada es una coincidencia. Al final del día, todo lo que queda son buenas amistades.

5.- El mejor padre del mundo . A cierta edad, nos damos cuenta de que no somos lo que queríamos ser. Lance no tiene la mejor relación con su único hijo y no es el gran escritor que le gustaría ser. Una tragedia lo hará famoso de la noche a la mañana, pero la fama no lo es todo y, en el proceso, él entenderá lo que realmente importa en la vida.

Esto es tan sólo el comienzo