Películas de mujeres mexicanas que nos inspiran en VIX ¡disfrutalas totalmente gratis!

3 películas de mujeres mexicanas que se abrieron paso en la industria del entretenimiento y que sin duda también marcaron historia.

Los días 8 de marzo recordamos a las mujeres que con su lucha -y hasta su vida- permitieron que hoy seamos sujetos de los derechos más básicos, todavía falta camino para gozar de una igualdad verdadera, el empoderamiento femenino sigue adelante tomando cada día más fuerza.

Películas de mujeres mexicanas

Todos los años y en todos los lugares del mundo existen mujeres que no solo cambiaron su propia realidad sino que su lucha se transformó en un punto de inflexión en la historia de todas. VIX – CINE Y TV recuerda con 3 películas de mujeres mexicanas que se abrieron paso en la industria del entretenimiento y que sin duda también marcaron historia.

María Félix

Icono del cine en México y el mundo, la actriz de historias como Enamorada, Río Escondido, La Bandida y La Generala, Félix siempre será recordada gracias a su talento y a su fuerte temperamento. Félix siempre fue una mujer adelantada a su tiempo, ella habló sobre movimientos feministas más de 24 años, como toda una vidente

La Doña apareció en un programa especial del show televisivo de Verónica Castro en 1996, donde hizo declaraciones que hoy siguen vigentes.” En un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado: ahí viene la revancha de las mujeres. Cuando seamos mayoría, vamos a mandar. Y para mandar hay que estar informadas, aprender y estar preparadas”.

También recalcó la importancia de la educación para todas las mujeres: “Por eso es necesario que la mujer se eduque. Escuchen bien: no va a haber muchos programas como este, así es que mujeres, abusadas. A estudiar, a aprender, a informarse… ¡de todo!” “Tenemos que ser más autónomas, más dueñas de nuestro propio destino. Así podremos hacer más por este país que está tan desencaminado”.

Dolores del Rio

Fue una mujer que rompió brechas y mostró que todo es posible, ella logró ser la primera actriz mexicana que incursionó con éxito en Hollywood.

No sabía hablar inglés, esto no le trajo grandes problemas en un principio, pero dada la entrada del cine sonoro entendió que debía aprender a hablar bien inglés. Así que comenzó las clases con un profesor particular. Gracias a ello pudo continuar con su carrera en Hollywood.

Una de las grandes pasiones de la actriz era el baile, así que participó en la película “Volando hacia Río”, en donde compartió créditos con Fred Astaire y Ginger Rose en la cinta en donde ambos debutaron.

Katy Jurado

Firmo su primer contrato para una película a escondidas de sus padres para la película “No matarás” del director Chano Urueta. Su carrera despuntó durante la época del cine de oro mexicano, en donde la imagen que la rodeaba era la de femme fatale. Gracias a su popularidad creciente, Hollywood rápidamente se interesó en ella y le ofreció un papel en la cinta High Noon con Gary Cooper y Grace Kelley.

Gracias a su dedicación y gran actuación obtuvo un Globo de Oro como mejor actriz de reparto, galardón que ninguna mujer mexicana había recibido jamás.

El Día de la Mujer es un recordatorio permanente de la lucha por la igualdad de las mujeres a través del tiempo y de los cambios, para lograr el reconocimiento de sus derechos.

