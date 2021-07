La película INFINITE, se estrenará por Paramount plus en Latinoamérica el 11 de agosto

La película INFINITE de Paramount Pictures estará disponible en la plataforma para Canadá, América Latina, países nórdicos y Australia el 11 de agosto.

Inmediatamente después de su debut en EE. UU., Paramount+ el servicio premium de streaming por suscripción de ViacomCBS anunció hoy que la película INFINITE de Paramount Pictures estará disponible en la plataforma para Canadá, América Latina, países nórdicos y Australia el 11 de agosto. Actualmente, INFINITE es el film más visto hasta la fecha de la plataforma en EE. UU.

Protagonizada por Mark Wahlberg, INFINITE es una película tanto de acción como de ciencia ficción, que profundiza en el concepto de la reencarnación a través de imágenes espectaculares y personajes matizados que deberán usar recuerdos y habilidades de vidas pasadas para asegurar el futuro. Junto a Wahlberg, INFINITE está protagonizada por Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson, Jason Mantzoukas, Rupert Friend, Liz Carr, con Toby Jones y Dylan O’Brien.

“Con el debut internacional de INFINITE en Paramount+ en Australia, Canadá, los países nórdicos y América Latina, estamos sentando las bases para que el contenido premium se lance globalmente en todos los lugares donde tenemos disponible nuestro servicio de straming premium Paramount+. Y recién estamos comenzando”, dijo Kelly Day, presidente de Streaming y directora de operaciones de ViacomCBS Networks International.

Basada en el libro The Reincarnationist Papers, de D. Eric Maikranz, INFINITE está dirigida por Antoine Fuqua, con una historia cinematográfica de Todd Stein, guión de Ian Shorr y producida por Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian, Mark Huffam, John Zaozirny, basada en el libro The Reincarnationist Papers, de D. Eric Maikranz, de D. Eric Maikranz. Mark Wahlberg y Stephen Levinson. Los productores ejecutivos son Antoine Fuqua, Rafi Crohn, Brian Oliver, Bradley J. Fischer y Valerii An.

Paramount+ está actualmente disponible en Canadá, América Latina, los países nórdicos y los EE. UU., y se lanzará en Australia el próximo 11 de agosto. Para fines de 2021, ViacomCBS ofrecerá Paramount+ en 25 mercados, y seguirá ampliando su presencia hasta llegar a 45 mercados hacia finales de 2022.

Sinopsis INFINITE

A Evan McCauley (Mark Wahlberg), lo persiguen todos los días habilidades que nunca ha aprendido y recuerdos de lugares que nunca ha visitado. Automedicado y al borde de un colapso mental, Evan es buscado por un grupo secreto que se hace llamar «Los Infinitos», quienes le revelan que sus recuerdos pueden ser reales, pero son de múltiples vidas pasadas. “Los Infinitos” llevan a Evan a su mundo extraordinario, donde unos pocos dotados tienen la capacidad de renacer con sus recuerdos y conocimientos acumulados durante siglos. Con secretos críticos enterrados en su pasado, Evan debe trabajar con Los Infinitos para desbloquear las respuestas que habitan sus recuerdos en una carrera contra el tiempo para salvar a la humanidad de uno de los suyos (Chiwetel Ejiofor) que busca acabar con toda vida para detener lo que él ve como el ciclo maldito e interminable de la reencarnación.