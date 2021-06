PCS4 Américas: Soniqs mantienen el liderazgo al ganar la segunda semana de la Gran Final

Los estadounidenses de Soniqs se impusieron en la Semana 2 de la Gran Final del PUBG Continental Series 4 (PCS4) de las Américas.

En un ajustado y emocionante enfrentamiento, los estadounidenses de Soniqs se impusieron en la Semana 2 de la Gran Final del PUBG Continental Series 4 (PCS4) de las Américas, afianzando su posición en la clasificación. Los equipos Oath y TSM FTX, también de Estados Unidos, completaron los tres primeros puestos.

La Gran Final de PCS4 Américas reúne a los 16 mejores equipos de Latinoamérica y Norteamérica en una competición de tres semanas con un pozo de $250.000 USD en premios y puntos de clasificación para el PUBG Global Championship (PGC), el campeonato mundial dePUBG.

Cada semana, los participantes se enfrentan en 12 rondas en los mapas de Erangel y Miramar por un premio de $70.000 USD. La clasificación general se define según el número de Chicken Dinners obtenidas por los equipos y luego por el número de eliminaciones de los oponentes.



La clasificación final de la competición se determinará en función del total de premios acumulados por los equipos a lo largo de las tres semanas. Los Soniqs también salieron airosos de la Semana 1.



Disputa



En el Día 1 de la Semana 2, cada una de las seis rondas tuvo un ganador diferente, por lo que el número de rivales eliminados determinó el orden en los seis primeros puestos y también las posiciones restantes para los equipos que no habían ganado ninguna partida.



TSM FTX terminó el Día 1 en la primera posición gracias a sus 39 kills, seguido de cerca por Soniqs con 36. El equipo brasileño Trogloditas completó los tres primeros puestos con 33 kills.



En las cuatro primeras partidas del Día 2 también hubo nuevos ganadores, lo que situó a diez equipos empatados con una victoria. Sólo en la undécima ronda se produjo una diferenciación, con el triunfo de Oath, que se puso en cabeza al llegar a dos Chicken Dinners ganados.



En la última ronda, los equipos con una victoria podían ganar la segunda semana si superaban la marca de eliminaciones del líder. Pero Soniqs se organizó muy bien y consiguió la victoria en su última partida, además de alcanzar la cima de la tabla de clasificación final con 71 kills, frente a las 54 de Oath, que también tuvo dos Chicken Dinners.



Con este resultado, Soniqs pasa a encabezar la clasificación general en cuanto a victorias conseguidas en las dos primeras semanas, seguido de Oath, Dignitas y Dodge. A la fecha, el equipo latinoamericano mejor posicionado es Enrage Esports, de Brasil, en el quinto puesto.



Clasificación Final

Consulta la clasificación de la Semana 2:

Premiación

Así quedó la tabla de premios tras la Semana 2:



1ª – Soniqs – US$ 20.000

2ª – Oath – US$ 14.000

3ª – TSM FTX – US$ 10.000

4ª – Trogloditas – US$ 8.000

5ª – Enrage Esports – US$ 6.000

6ª – Dignitas – US$ 5.000

7ª – Wilcard Gaming – US$ 4.000

8ª – Dodge – US$ 3.000



Consulta la clasificación general según los premios acumulados por los equipos en las Semanas 1 y 2:

Partidas decisivas

La Semana 3 del PCS4 Américas tendrá lugar este jueves (24) y viernes (25), con transmisión en vivo en español a partir de las 7:00 PM (México) y 9:00 PM (Buenos Aires). Con las últimas 12 rondas de la competición, se definirá la clasificación general y el campeón.

Transmisión

El PCS4 Américas será transmitido en directo a través de los canales oficiales de PUBG LATAM en Twitch, YouTube y Facebook.

Para saber más sobre este y otros torneos de PUBG, visita el https://latam.pubgesports.com/es o sigue las redes sociales del juego en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.