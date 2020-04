Datos de como pasan las mexicanas la cuarentena

De acuerdo con los datos recopilados entre jóvenes de 18 a 34 años de las áreas metropolitanas, 9 de cada 10 mexicanas pasará la cuarentena sola.

Las jóvenes mexicanas son muy responsables y han respetado la cuarentena, pues no temen estar solas. Además, están muy seguras de que un poco de distancia no va afectar sus relaciones e, incluso, hará que sean más sólidas. Así lo reveló una encuesta de la app AdoptaUnChico para conocer cómo su comunidad está pasando estos días de aislamiento.

De acuerdo con los datos recopilados entre jóvenes de 18 a 34 años de las principales áreas metropolitanas, 9 de cada 10 mexicanas pasará la cuarentena sola, en lugar de hacerlo con su actual pareja, siguiendo muy de cerca el consejo de las autoridades para evitar que aumente la curva de contagios.

Hasta ahora, las actividades a las que más recurren las mexicanas para entretenerse son:

Ver pelis

Darle un chance a TikTok

Jugar con su mascota

Ejercicio

Acomodar y ver fotos / fotos viejas

Probar maquillajes extravagantes

Mientras están disfrutando de tener su tiempo y espacio, naturalmente la comida y despensa son las compras prioritarias, incluyendo por supuesto, vino o cerveza y chocolate, aseguraron las usuarias. Los experimentos en la cocina, estuvieron también a la orden del día. El top de comidas más turbias que han tenido son:

Sopa instantánea

Spaghetti blando

Espárragos con chile en polvo

Cereal con agua

Un reto de comida de gato

Puede que los memes digan que la soledad causa estragos, pero en realidad, la mayoría de las chicas, es decir, el 80% asegura que no está mal que las parejas se extrañen un poco e, incluso, el 72% piensa que estar separados terminará por fortalecer su vínculo.

En cuanto a las medidas para no extrañar el lado íntimo de su relación, solo 4 de cada 10 ha compartido nudes o tenido sexcalls, mientras que las demás admiten que esto no está entre sus prioridades, pues hasta 70% afirma que definitivamente las nudes no son su hit.

El amor también florece en la época del COVID-19 y entre las cosas que más han hecho las parejas para demostrarse amor, según las encuestadas, están:

Mensajes y audios tiernos

Contarse cuentos por teléfono antes de dormir

Una cita romántica totalmente virtual

Jugar videojuegos juntos a distancia

Enviarle comida a su casa

Durante el resto del mes, las medidas de aislamiento seguirán vigentes y, lo más recomendable para que todo vuelva a la normalidad, es seguir en casa. Quizás algunas ideas de estas chicas mexicanas te ayuden a sobrellevar la cuarentena y, si no tienes pareja, el aislamiento no es un impedimento para el romance digital gracias al online dating.