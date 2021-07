Paramount plus estrena !Manos Arriba, Chef!» el 29 de julio

!Manos Arriba, Chef!, se lanza en América Latina el 29 de julio con la participación de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Paramount+, el servicio premium de streaming de ViacomCBS, estrena el 29 de julio su nuevo contenido exclusivo Manos Arriba, Chef!, un desafiante reality de cocina semanal que se suma a la increíble montaña de entretenimiento.

Los reconocidos Chefs argentinos Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, se enfrentarán entre sí en para conocer quién es el mejor chef de ellos, formando equipo con otros participantes para preparar platos distintivos en una competencia cronometrada donde no pueden usar sus propias manos para cocinar.

Cada uno de los 10 episodios contará con la participación de dos invitados que se enfrentarán en la cocina. Se presentará un “plato del día” de altísima dificultad que corresponderá a la especialidad del host que esté presentando en esa oportunidad. Si el anfitrión es Donato, será una pasta o plato italiano. En el caso de Germán Martitegui, una receta gourmet. Y, si el host es Damián Betular, la selección será un postre.

Luego de introducir al plato seleccionado para el desafío, los participantes podrán recibir instrucciones de parte de los chefs para imitar el plato lo mejor posible. Transmitirán sus conocimientos de todas las maneras posibles: gritos, gestos y ademanes, pero sin tener contacto con la preparación.

En algún momento del desafío, sonará una chicharra que indicará a los chefs que deben abandonar las cocinas, para dejar solos a los participantes y dedicarse a observar y analizar lo qué hacen desde un monitor.

Cuando el tiempo finalice, y luego de una exhaustiva degustación y evaluación, el host anunciará quién es el ganador del gran premio en efectivo.

Este contenido exclusivo de Paramount+ basado en un formato de Banijay Rights, se sumará a la gran oferta de contenidos globales y originales que ofrece la plataforma de streaming premium, como No Activity, Two Weeks to Live, Yellowstone, Killing Eve, y la serie dramática de SHOWTIME®, Your Honor, además de los formatos globales de MTV y Comedy Central: Acapulco Shore, Families of the Mafia, Jersey Shore, Se Rentan Cuartos y La Culpa es de Malinche en los países de habla hispana, y DEFEX Brasil, A Treta Não Tira Férias, y A Culpa e do Cabral en Brasil.