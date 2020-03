Duelos memorables y potenciales revanchas en Overwatch Contenders South America

Sigue todos los detalles de Contenders South America este 25 de marzo, sintonizando la transmisión oficial de la 2ª copa del año.

Una vez más, los mejores equipos de Overwatch en América Latina se enfrentarán para definir al campeón de la segunda semana para Overwatch Contenders. Sintonizate este 25 de marzo para disfrutar de duelos memorables y potenciales revanchas que no te puedes perder.

Esta semana Los actuales campeones de la región – And They Say – pelearán por defender su trono contra los Patitos para demostrar que su victoria no fue mera coincidencia la primera semana.

Sigue todos los detalles de Contenders South America este 25 de marzo, sintonizando la transmisión oficial de la 2ª copa del año en el canal de YouTube de Overwatch LATAM junto a la narración de Nekta, Nosfeh, Rkt y Kerykeion.

https://overwatchcontenders.com/es-mx/news/23361084

Overwatch Contenders

Overwatch Contenders es una serie de torneos de alto nivel para jugadores profesionales que sueñan jugar en la Liga Overwatch. Existen siete regiones de Contenders, ¡algunas hasta son el hogar de equipos de la Academia de la Liga Overwatch! En cada región, los mejores equipos demostrarán su habilidad en dos temporadas al año. Cada temporada incluye torneos de eliminación simple para Trials y Contenders, y una eliminatoria de temporada. ¡Sigue a tus equipos de Contenders favoritos en su viaje a la fama!

Con más de 50 millones de jugadores y elegido Juego del año por The Game Awards, Overwatch está disponible completamente en español. El precio inicial del juego da acceso a todos los héroes y mapas que se lanzarán en el futuro sin costo adicional.

Visita www.playoverwatch.com para más información y para comprar la versión digital del juego.