Estreno de TNT Original «Out of Blue» un asesinato que cuestiona al Universo

Cuando te toca quedarte en casa, Out of Blue llega un nuevo estreno de TNT Original, el lunes 30 de marzo, a las 22.00 horas MEX.

Los detectives no son inmunes a las consecuencias de sus investigaciones sobre un asesinato. Hay casos que los acompañan para siempre, ya sea por la crudeza de los hechos, por tratarse de un asesino en serie o por alguna negligencia que habiéndola evitado hubiera cambiado el curso de un caso. Pero cuando las pesquisas de una muerte cuestionan la propia vida de un detective, estas pueden llevarlo a una obsesión por detalles que sólo son importantes en su cuestionamiento personal. Out of Blue es la nueva propuesta de Particular Crowd para TNT Original, la marca que reúne todo el contenido original de TNT. Un estreno que llegael lunes 30 de marzo, a las 22.00 horas MEX.

Out of Blue

La detective Mike Hoolihan (Patricia Clarkson, Sharp Object / The Green Mile) es una policía de homicidios de Nueva Orleans que es asignada a la investigación de la muerte de la astrofísica Jennifer Rockwell (Mamie Gummer, Emily Owens M. D / True Detective), cuyo trabajo sobre los agujeros negros la identifican como una de las científicas más destacadas de su ámbito. Su deceso, a causa de un disparo en el rostro, ocurrido en su observatorio, es aún más mediático porque el padre de la víctima es un conocido general en retiro y héroe de guerra. Una escena del crimen sin muchas pistas, pero suficientes para que el carácter dedicado de la persecutora incluya diversas teorías y sospechosos. Su labor la llevará hacia compañeros de trabajo y miembros de la familia de Jennifer.





Pero mientras se adentra en este extraño caso, y conoce de cerca los trabajos de la víctima sobre mecánica cuántica, mundos paralelos, cosmología, psicología y los misterios del universo, Mike se verá envuelta en una serie de dudas existenciales y sus sentidos se inundarán de estímulos de una manera que nunca había experimentado. Hasta ese minuto, ser una detective de homicidios era lo que la mantenía segura y cuerda después de décadas de crecer como una niña adoptiva con un pasado desconocido. No tardará en aprender que, al igual que las teorías de interconectividad de Jennifer, sus propias experiencias a través del espacio y el tiempo se entrelazan en su investigación de formas que nunca podría imaginar y desentrañará verdades sobre su pasado que cambiarán su mundo para siempre, además de ser claves para resolver el crimen.

Mike Hoolihan (Patricia Clarkson, Sharp Object / The Green Mile) es una detective de homicidios criada en hogares de acogida y está convencida que su vida partió cuando entró en la academia de policía, tanto como que su profesión le permite estar a salvo.

Jennifer Rockwell (Mamie Gummer, Emily Owens M. D / True Detective) es una científica experta en agujeros negros. Fue encontrada muerta en el observatorio universitario poco después de haber dado una charla.

Ian Strammi (Toby Jones, Tinker Tailor Soldier Spy / The Hunger Games) es un profesor algo nervioso y gerente del observatorio. Fue quien encontró el cuerpo de Jennifer y se convirtió en el primer sospechoso.

El Coronel Rockwell (James Caan, The Godfather) es el padre de Jenniffer, un militar en retiro y héroe de guerra. Proviene de una familia rica y respetada.

Mariam Rockwell (Jacki Weaver, Animal Kingdom / Silver Linings Playbook) es la madre de Jennifer y lucha desesperadamente por aceptar la muerte de su hija.

Out of Blue, una película de Particular Crowd para TNT Original, estrena el lunes 30 de marzo, a las 22.00 horas por TNT.

FICHA TÉCNICA

Título: Out of Blue

Protagonistas

Patricia Clarkson (Sharp Objects / The Green Mile)

Mamie Gummer (Emily Owens M. D / True Detective)

Toby Jones (Tinker Tailor Soldier Spy)

James Caan (The Goodfather)

Jacki Weaver (Animal Kingdom / Silver Linings Playbook)

Escritor y director: Carl Morley (The Falling)

Productores: Luc Roeg, Cairo Cannon

Género: Thriller

Duración: 110 minutos.

