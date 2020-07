“Operación Caballo de Hierro”, el raid de ocho jugadores de Tom Clancy’s The Division 2 ¡ya está disponible!

Ubisoft anuncia el estreno de “Operación Caballo de Hierro”, la anticipada segunda incursión de ocho jugadores de la franquicia Tom Clancy’s The Division 2.

Hoy, Ubisoft anuncia el estreno de “Operación Caballo de Hierro”, la anticipada segunda incursión de ocho jugadores de la franquicia Tom Clancy’s The Division® 2. “Operación Caballo de Hierro” es un contenido gratuito para los poseedores de Tom Clancy’s The Division® 2 y de la expansión Warlords of New York.

En esta incursión, los agentes de la División deberán dirigirse a una fundidora, donde los True Sons están fabricando armas, mientras crean un plan para establecer su dominio en Washington D.C. Para este reto, el trabajo en equipo y las habilidades para igualar a los agentes más experimentados, serán puestas a prueba.

Los jugadores que han alcanzado en Nivel 40, tras jugar la expansión The Division® 2 Warlords of New York podrán participar en la incursión. Los jugadores que posean el juego base Tom Clancy’s The Division® 2 pueden participar en la versión para Nivel 30 de “Operación Caballo de Hierro”, que será estrenada el 7 de julio. “Operación Caballo de Hierro” puede ser jugada en los niveles de dificultad: Normal y Discovery. Este último, llegará en una fecha próxima y contará con matchmaking para la incursión.

Además de la segunda incursión de ocho jugadores, la competencia Race to World First está de vuelta. El primer equipo de cada plataforma que complete la “Operación Caballo de Hierro” después de su estreno, será inmortalizado para siempre en el juego al tener su foto de equipo y sus nombres mostrados en un retrato en la Casa Blanca en Tom Clancy’s The Division® 2 para que todos los jugadores lo vean.

Junto con el regreso de Race to World First, losTwitch Drops también están de vuelta, permitiendo a los fans recibir drops seleccionadas de socios de Twitch que estarán transmitiendo la incursión en su plataforma. Twitch Drops estará disponible el 30 de junio a las 10 am hora del centro de México, y cierra el 2 de julio a las 7 am hora del centro de México.

Tom Clancy’s The Division® 2 está disponible en la familia de dispositivos Xbox One incluyendo el Xbox One X, PlayStation®4, Windows PC, UPLAY+**, el servicio de suscripción de Ubisoft, y la plataforma de videojuegos de nueva generación, Stadia.

