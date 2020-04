«One world: Together at home» añade más artistas al lineup histórico

Global Citizen anuncia más artistas que se suman al lineup de One World: Together At Home, para honrar y apoyar el trabajo de los trabajadores de la salud.

Global Citizen anunció hoy a más artistas que se suman al lineup histórico de One World: Together At Home, el especial para honrar y apoyar el trabajo de los trabajadores de la salud y el Fondo de Respuesta Solidaria para COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

One world: Together at home

El especial en apoyo a la lucha contra la pandemia COVID-19 será transmitido a nivel mundial el sábado 18 de abril, incluyendo América Latina, a través de MTV, VH1, Comedy Central y Paramount Network a las 7:00pm (México), 9:00pm (Argentina/Brasil) en vivo a través de MTV Latinoamérica. También podrá ser visto en Argentina por Telefe. Otras marcas de ViacomCBS que se suman a esta transmisión alrededor del mundo incluye a CBS en Estados Unidos, Channel 5 de Gran Bretaña, Network 10 de Australia, BET, CMT, Logo, MTV2, Paramount Network, Pop y TV Land.

Curado por Lady Gaga, One World: Together At Home suma las actuaciones y apariciones especiales de famosas personalidades y artistas del entretenimiento: Alicia Keys, Amy Poehler, Awkwafina, Camila Cabello, Céline Dion, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift, Usher, Victoria Beckham, y más.

Esta lista de talentos se unen a los previamente anunciados Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris y Sabrina Elba, J Balvin , John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder. Se pide a personas de todo el mundo que sintonicen y actúen en globalcitizen.org/togetherathome.

El especial será conducido por Jimmy Fallon de «The Tonight Show», Jimmy Kimmel de «Jimmy Kimmel Live» y Stephen Colbert de “THE LATE SHOW CON STEPHEN COLBERT”. Los amigos de Plaza Sésamo se unirán para ayudar a unir e inspirar a las personas de todo el mundo a tomar medidas significativas que aumenten el apoyo a la Respuesta Global por el COVID-19. ONE WORLD: TOGETHER AT HOME también se transmitirá en ABC, ABC News Live, Freeform, Nat Geo, NBC, Bravo, E!, MSNBC, NBC News, NBCNews.com, NBC News en YouTube, Peacock, Syfy, USA, iHeartMedia y Bell Media Networks y plataformas en Canadá. A nivel internacional, BBC One ejecutará el programa el domingo 19 de abril. Las emisoras internacionales adicionales incluyen beIN Media Group, MultiChoice Group y RTE.

Antes de la transmisión del especial por televisión, habrá un streaming digital de seis horas, para apoyar a los valientes trabajadores de salud que están trabajando en primera línea para salvar vidas. El evento transmitido llegará a millones en todo el mundo digitalmente e incluirá actuaciones y apariciones de Adam Lambert, Andra Day, Angèle, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Bridget Moynahan, Burna Boy, Cassper Nyovest, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Connie Britton, Danai Gurira, Delta Goodrem, Don Cheadle, Eason Chan, Ellie Goulding, Erin Richards, FINNEAS, Heidi Klum, Hozier, Hussain Al Jasmi, Jack Black, Jacky Cheung, Jack Johnson, Jameela Jamil, James McAvoy, Jason Segel, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Lang Lang, Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton , Liam Payne, Lili Reinhart, Lilly Singh, Lindsey Vonn, Lisa Mishra, Lola Lennox, Luis Fonsi, Maren Morris, Matt Bomer, Megan Rapinoe, Michael Bublé, Milky Chance, Naomi Osaka, Natti Natasha, Niall Horan, Nomzamo Mbatha, PK Subban, Picture This, Rita Ora, Samuel L Jackson, Sarah Jessica Parker, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, Sho Madjozi, SOFI TUKKER, SuperM, The Killers, Tim Gunn, Vishal Mishra y Zucchero. La transmisión digital estará disponible en Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, MSNBC, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo y YouTube.

El mes pasado, en respuesta a la pandemia mundial, Global Citizen lanzó una campaña urgente en apoyo del Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para la OMS, impulsado por la Fundación de las Naciones Unidas. Pidiendo a las personas que tomen medidas y pidiendo a los líderes mundiales y a las corporaciones que apoyen tanto la respuesta con recursos suficientes, los Ciudadanos Globales de más de 130 países de todo el mundo han tomado decenas de miles de acciones en apoyo del fondo de respuesta.

En este momento crítico de la historia, Global Citizen también está pidiendo a los filántropos que se unan y apoyen los esfuerzos inmediatos de respuesta de COVID-19 como parte del esfuerzo de la organización Give While You Live. Se solicita a los inversores, los creadores de cambios y líderes de fundaciones a actualizar sus donaciones e invertir rápidamente en esfuerzos relacionados a reforzar los sistemas de salud y el desarrollo de vacunas.

Durante las últimas semanas, la serie Together At Home ha presentado actuaciones de artistas como Chris Martin, John Legend, Charlie Puth, Common, Shawn Mendes, Camila Cabello, Ryan Tedder de OneRepublic, Niall Horan, Steve Aoki, Jennifer Hudson, Miguel, HER, Anthony Hamilton, Rufus Wainwright, Hozier y Julianne Hough, entre otros en apoyo de la campaña de la OMS y Global Citizen.

Los apoyos de los beneficiarios y socios corporativos irán al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para la OMS para apoyar y equipar a los trabajadores de la salud en todo el mundo, y a organizaciones benéficas locales que proporcionan alimentos, refugio y atención médica a quienes más lo necesitan. Estos grupos locales han sido verificados para garantizar que están ayudando a las comunidades afectadas por COVID-19.

Para obtener más información sobre Global Citizen y su campaña para apoyar el Fondo de Respuesta Solidaria de la OMS, visite globalcitizen.org y siga @GlblCtzn Twitter, Facebook e Instagram usando #GlobalCitizen.

El mes pasado, en respuesta a la pandemia mundial, Global Citizen lanzó una campaña urgente en apoyo del Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para la OMS, impulsado por la Fundación de las Naciones Unidas. Pidiendo a las personas que tomen medidas y pidiendo a los líderes mundiales y a las corporaciones que apoyen tanto la respuesta con recursos suficientes, los Ciudadanos Globales de más de 130 países de todo el mundo han tomado decenas de miles de acciones en apoyo del fondo de respuesta.

En este momento crítico de la historia, Global Citizen también está pidiendo a los filántropos que se unan y apoyen los esfuerzos inmediatos de respuesta de COVID-19 como parte del esfuerzo de la organización Give While You Live. Se solicita a los inversores, los creadores de cambios y líderes de fundaciones a actualizar sus donaciones e invertir rápidamente en esfuerzos relacionados a reforzar los sistemas de salud y el desarrollo de vacunas.

Durante las últimas semanas, la serie Together At Home ha presentado actuaciones de artistas como Chris Martin, John Legend, Charlie Puth, Common, Shawn Mendes, Camila Cabello, Ryan Tedder de OneRepublic, Niall Horan, Steve Aoki, Jennifer Hudson, Miguel, HER, Anthony Hamilton, Rufus Wainwright, Hozier y Julianne Hough, entre otros en apoyo de la campaña de la OMS y Global Citizen.

Los apoyos de los beneficiarios y socios corporativos irán al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para la OMS para apoyar y equipar a los trabajadores de la salud en todo el mundo, y a organizaciones benéficas locales que proporcionan alimentos, refugio y atención médica a quienes más lo necesitan. Estos grupos locales han sido verificados para garantizar que están ayudando a las comunidades afectadas por COVID-19.

Para obtener más información sobre Global Citizen y su campaña para apoyar el Fondo de Respuesta Solidaria de la OMS, visite globalcitizen.org y siga @GlblCtzn Twitter, Facebook e Instagram usando #GlobalCitizen.