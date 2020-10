Nowhere Boy: la película que debes ver para celebrar el cumpleaños de John Lennon

¿Piensas celebrar el cumpleaños de John Lennon? Tubi es todo lo que necesitas. En la plataforma de streaming encontrarás Nowhere Boy totalmente gratis.

El 9 de octubre John Lennon celebraría su 80 cumpleaños. El ex líder de la legendaria banda The Beatles ha sido citado por innumerables especialistas como una de las más grandes figuras de la historia de la música moderna.

Han pasado ocho décadas desde el nacimiento de Lennon y su impacto es tan grande que no sólo influyó en la vida de los músicos, sino también en la de otros tipos de artistas. Su imagen ha sido reimaginada en cientos de formatos de arte que van desde canciones, pinturas, libros y, por supuesto, películas.

En el cine británico, títulos como Two of Us (2000), Lennon Naked (2010), o el documental Imagine: John Lennon (1988) han llevado su vida al séptimo arte; aunque ninguna película ha retratado su juventud con tanta autenticidad como la película Nowhere Boy (2009).

Titulado Mi nombre es John Lennon en México, el guión está basado en el libro Imagine This: Creciendo con mi hermano John Lennon de Julia Baird, la hermana del músico. La película expone la inestable relación que John tuvo con su madre y los eventos que lo marcaron como ser humano durante su adolescencia.

Nowhere Boy John Lennon

Nowhere Boy es más que una historia de éxito, es una historia de madurez. Mientras que otras películas retratan a los Beatles como una estrella de rock de vanguardia, aquí se presenta al músico como un joven conflictivo lleno de dudas. Aunque el actor Aaron Taylor-Johnson no comparte un parecido físico con él, su actuación le valió el reconocimiento por mostrar un lado vulnerable del cantante inglés.

En la película, la directora Samantha Louise Taylor encontró el equilibrio perfecto entre la música y el drama. Además, la adolescencia de John no fue diferente a la de muchos jóvenes ingleses de la posguerra, lo que ha llevado a muchos espectadores a conectar con la historia.

Otro de los grandes éxitos de la película es que no se siente como el origen de una de las bandas de rock más exitosas, sino como el conmovedor reencuentro de una madre con su hijo. A través de esto, Lennon se muestra vulnerable al amor/rechazo de su madre, un sentimiento que transmitiría años más tarde en la canción «Madre».

You may say I’m a dreamer

Nowhere Boy es ambicioso tanto en términos de calidad cinematográfica como de emoción. Aunque se estrenó hace más de diez años, los fans del músico lo disfrutarán por su sofisticada narrativa como si fuera la primera vez. Destaca sobre todo por su cercanía a los hechos reales.

¿Piensas celebrar el cumpleaños de Lennon?

Tubi es todo lo que necesitas. En la plataforma de streaming encontrarás Nowhere Boy totalmente gratis, así como cientos de otras películas y series de televisión. Prepara tu reproductor de música, ponte cómodo en tu sofá y deja que la música de los británicos invada tu corazón.