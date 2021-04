Estos son los 10 nominados al mejor juego Latino

La organización del BIG Festival 2021, se alegra de anunciar los 10 títulos nominados a mejor juego Latinoamericano.

La organización del BIG Festival, el evento de desarrollo de videojuegos más importante de América Latina, se alegra de anunciar los 10 títulos nominados a mejor juego Latinoamericano, varios de los cuales estarán presentes para ser jugados de forma gratuita desde el portal online del evento entre los días 3 y 9 de mayo. Además, el Festival recibirá a 28 estúdios latinos invitados, provenientes de México, Argentina, Perú, Chile, Costa Rica, Paraguay y El Salvador. Estos desarrolladores participarán de diversas charlas y de las rondas de negocios. Un listado completo puede ser consultado en este documento. En total, de las 438 empresas registradas en las rondas de negocios, 74 de ellas son latinoamericanas.



Las conferencias se dividirán en 15 áreas de contenido que van desde Negocios, Empresas y Empleo hasta Creatividad, Audio y eSports. Entre los destaques de esta edición se incluye la presencia de importantes empresas como Capcom, que hablará sobre Resident Evill Village, Nintendo estará presente con una charla sobre el desarrollo de juegos para Nintendo Switch (citando, en particular, el caso de Among Us). También Scylla Costa, Productor Jefe de BioWare, analizará las adaptaciones, las habilidades necesarias y el aprendizaje del trabajo remoto en el desarrollo de la nueva entrega de Dragon Age durante la pandemia y reflexionará sobre el futuro del trabajo en equipo.

CONOCE A LOS NOMINADOS A MEJOR JUEGO LATINO 2021

CONFERENCIAS DESTACADAS SOBRE EL MERCADO LATAM

Latinoamérica: La Tierra de las Oportunidades. Con Alejandro González (Jam City), Álvaro Azofra (Ironhide), Jorge Suárez, Juan Pablo Lastra (Giant Monkey Robot), Luis Wong (LEAP), Martina Santoro (Epic) , Sandro Manfredini (AQUIRIS)

Newzoo: El Mercado Latinoamericano. Cifras y Tendencias. Con Guillherme Fernandes (Newzoo)

La Década del Desarrollo de Videojuegos en Chile. Con Guillermo Gómez Zará (Videogames Chile)

Mi Primer Juego Publicado: Casos de Éxito desde Argentina. Con Eduardo Rodríguez Ortega (CrazyLabs), Javier Otaegui (Tlön Industries), Matías Hernán Schmied, Tomas Lacerra (Trylight Game Studio)

XBOX y los Estudios Indies de LATAM, ¡una asociación por los mejores juegos!. Con Alvaro Tarifeño (4HA Games Studio), Amanda Mora Klein (4HA Games Studio), André Faure (GamePlan), Arison Heltami Rodrigues (GamePlan), Jakub Kasztalski (Unbound Creations), Julián Cordero (solimporta), Luis Wong (LEAP Game Studios), Nana Moon (Moonana), Yeray Fernández Sarró (Tinymoon).

