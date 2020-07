Noggin, ahora disponible en Apple TV para América Latina

Noggin, ahora está disponible en Apple TV a través de sus canales para América Latina. A partir de hoy, podrás acceder a una prueba gratuita de siete días.

Noggin, el servicio de aprendizaje interactivo para niños en edad preescolar de Nick Jr. Latinoamérica, ahora está disponible en Apple TV a través de sus canales para América Latina. A partir de hoy, los usuarios podrán acceder a una prueba gratuita de siete días y suscribirse a Noggin directamente desde la aplicación Apple TV por U$S 2.99 al mes.*



Los suscriptores de Noggin podrán ver de manera online o bien descargar en la aplicación de Apple TV su contenido favorito de Nick Jr. en formato largo y corto. Podrán encontrar propiedades tales como PAW Patrol, Dora La Exploradora, Shimmer y Shine, Blaze y Los Monster Machines, The Wonder Pets!, Garden Academy y más entretenimiento en español y portugués. A través de Family Sharing, hasta seis miembros de la familia podrán compartir la suscripción a los canales de Apple TV, usando solo su ID de Apple y contraseña.



«Estamos muy emocionados de ofrecer Noggin a través de la aplicación Apple TV en América Latina», comentó Rita Herring, Vicepresidente Senior de Distribución de Contenido para ViacomCBS Networks Americas. «Este lanzamiento refuerza aún más nuestra estrategia internacional de streaming, y ofrece a los padres y a sus niños más oportunidades para acceder a la oferta de ‘edutainment’ premium de Noggin».

A través de los personajes más conocidos y amados de Nick Jr., Noggin ofrece contenido educativo desarrollado por expertos para niños en edad preescolar y por una suscripción mensual de U$S 2.99 en América Latina. Noggin fue lanzada en Estados Unidos en 2015 y logra ubicarse continuamente en lo más alto del ranking del listado de Estados Unidos para las categorías Familia y Niños.



La aplicación Apple TV ofrece todas las formas de ver programas y películas en una sola aplicación y está disponible en iPhone, iPad, Apple TV, Mac, exclusivos Smart TVs de Samsung y LG, y dispositivos Roku y Amazon Fire TV. La aplicación Apple TV también presenta Apple TV+, el nuevo servicio de video por suscripción de Apple, que ofrece shows, películas y documentales originales de los desarrolladores de contenido más creativos del mundo, así como también otros canales de Apple TV, recomendaciones personalizadas y curadas, y películas y programas de televisión para comprar o alquilar.



*El precio exacto podrá variar según el mercado.

Para más información: https://www.nogginla.com/mx/sobre-noggin