¡No te metas con mi Netflix!

Imagínate esto. Abres tu Netflix y estás listo para sumergirte en el próximo episodio de La Casa de Papel cuando de pronto lo ves… hay algo que no debería estar allí. Algo esperando inocentemente en la fila «Continuar viendo». Algo que te hace preguntarte, «¿quién demonios ha estado viendo Sex Education y Control Z en mi cuenta?» ¿Te suena familiar? Pues no estás solo.

En una nueva encuesta publicada hoy por Netflix, casi la mitad (52%) de los encuestados dicen que alguien cercano a ellos ha usado su perfil personal de Netflix, ocasionando cambios en su configuración y, en algunos casos, incluso modificando sus recomendaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Digamos que tu mamá vio The Crown en tu perfil y ahora tu perfil, que antes sólo mostraba dramas oscuros de ciencia ficción, está lleno de recomendaciones de series sobre la familia real. No hay nada de malo con esos shows, sólo que no es precisamente lo tuyo…

La encuesta encontró que los culpables más comunes que suelen meterse con tu cuenta de Netflix son …

Hermanos (28%) ¿Tu hermano mayor disfruta del anime? ¿Tu hermana está obsesionada con Monarca? ¿Sabes esto porque constantemente miran este tipo de contenido en tu cuenta? Si es así, la pregunta más importante es si solo son flojos o están viendo tu perfil a propósito. Puede que nunca lo sepamos.

Niños (27%) ¿Qué es lo único aterrador de Super Monsters? Que las recomendaciones de tu perfil de Netflix estén basadas en esta serie para niños. No hay nada de malo en dejar que tus pequeños disfruten de Netflix, pero para eso existen los perfiles diseñados solo para ellos.

Tu pareja (26%) El amor no conoce límites, pero los perfiles deberían. Puedes compartir un cajón, una casa o incluso un cepillo de dientes, pero compartir tu perfil de Netflix no es lo mejor. Asegúrate de proteger tu corazón y tus recomendaciones de Netflix.



Pero no pierdas la esperanza, no todo está perdido. Tenemos algunos consejos y trucos para solucionarlo cuando te suceda.

Borrar / editar historial de visualización Despídete de los programas que no son para ti borrando tu historial de visualización. Comienza por iniciar sesión en tu cuenta de Netflix en Netflix.com. Selecciona el perfil para el que deseas editar el historial de visualización y haz clic en la opción Cuenta. En Mi perfil, selecciona Actividad de Visualización y en la sección Actividad de (tu nombre), haz clic en el ícono junto al episodio o título que deseas ocultar (si estás ocultando un episodio, también te dará la opción de ocultar toda la serie). Desde un dispositivo móvil, eliminar títulos de la fila Continuar Viendo es tan sencillo como ir a Menú en la serie o película que deseas quitar y seleccionar Quitar de la fila.

Creación de perfil. Si no deseas que tu pareja o algún miembro de la familia estropee tus sugerencias personalizadas de Netflix, asegúrate de crear tu propio perfil. Puedes tener hasta 5 perfiles diferentes, incluida una sección segura para niños. Mejor aún, también puedes personalizar tu foto de perfil. Del mismo modo, ¿tienes a alguien especial con quien ves mucho Netflix? Haz un perfil separado para ‘noche de cita’ para que ahí aparezcan sugerencias que se adapten a lo que normalmente ven juntos. Si las noches familiares son tu parte favorita del día, crea un perfil para que lo comparta toda la familia. Asegúrate de guardar todas las recomendaciones futuras en Mi lista. Ahí puedes crear una fila personalizada de programas y películas que deseas ver y fácilmente localizarlas la próxima vez que abras tu Netflix. De esa manera, tan pronto como las palomitas estén listas, nadie peleará por el control de la tele. Actualiza tu plan de 4 pantallas para que puedas compartir tu cuenta con otros miembros de la familia y ver Netflix en diferentes dispositivos al mismo tiempo.

Eliminar dispositivos No se permiten intrusos; esta no es La Casa de Papel. Para evitar que cualquier amigo, hermano – o incluso tu ex- use tu cuenta, ve a Cuenta, haz clic en «Cerrar sesión en todos los dispositivos» y haz clic en el botón para confirmar la desactivación.



Metodología

La encuesta fue realizada por NetQuest en junio de 2020 y se basó en más de 1,000 respuestas. La muestra es representativa de una población adulta online de México.