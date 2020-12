Nikon Photo Contest presenta a su panel de jueces

Nikon Photo Contest 2020-2021 el concurso internacional de fotografía más grande del mundo da a conocer su panel de jueces.

Nikon abrió las inscripciones para el 38.o Nikon Photo Contest 2020-2021 a mediados de octubre. Este concurso nace en 1969 y actualmente es el concurso internacional de fotografía más grande del mundo el cual brinda la oportunidad a los creadores de conectar a través de la narrativa visual y continúe enriqueciendo la cultura de la imagen.

En su edición anterior Nikon Photo Contest recibió 97,369 inscripciones de 170 países y regiones. Las inscripciones son evaluadas por un prestigiado grupo de personas, entre ellas Neville Brody el mundialmente reconocido director de arte, quien ha sido seleccionado para regresar como principal juez por tercer año consecutivo. Neville Brody es un icono que inspira y cuyo trabajo abarca más de tres décadas y continúa inspirando a la próxima generación de artistas emergentes.

El resto de los jueces se conforma de 11 profesionales experimentados y conocedores, incluidos fotógrafos, cineastas, productores de películas y educadores activos en una variedad de campos como fotoperiodismo, publicidad, moda, deportes y música. Ellos revisarán a los participantes para descubrir nuevos talentos y contribuir al desarrollo de la cultura de la imagen.

“En estos tiempos desafiantes, necesitamos oportunidades creativas y culturales que nos hagan recordar la resiliencia de la humanidad, celebrando y observando de una nueva manera al planeta y a nuestras comunidades” comenta el juez principal Neville Brody. “El Nikon Photo Contest es una de las oportunidades clave más respetadas para explorar estas nuevas preguntas y maneras de pensar, donde la imaginación se encuentra con la conexión. Participar en el concurso abre una increíble ventana para mostrar tu trabajo. Buscamos puntos de vista creativos, dinámicos y personales esperando brindar una plataforma que ayude a compartir esa excelencia con el mundo, tanto profesional como públicamente».

El Nikon Photo Contest 2020-2021 está integrado por un concurso de fotografía y un concurso de cortometraje abierto a todos los fotógrafos profesionales y aficionados. Las inscripciones para ambos concursos serán aceptadas en dos categorías, incluyendo: “Abierto” y “Siguiente Generación”. El tema para la categoría Abierto es «Conectar» y se pide a los participantes que muestren las conexiones únicas que experimentan y donde resalten los lazos que conectan a las personas con el mundo y se explore el significado de la comunicación. El tema para la categoría Siguiente Generación, es “Pasión” y está abierta a los fotógrafos de 25 años o menos, y se les pedirá a los participantes que demuestren su perspectiva sobre la forma en que la pasión evoca a la acción, la empatía y el poder de crear un cambio para el futuro. Un total de 24 inscripciones serán reconocidas con premios de Excellence Award y Special Encouragement Awards, y el ganador del Gran Premio (Grand Prize) será seleccionado entre los ganadores del Excellence Award en cada categoría*. Además, los empleados de Nikon seleccionarán una fotografía y un cortometraje que pasarán a la primera ronda de evaluación y serán nombrados como ganadores del Premio de Selección de Nikon (Nikon’s Selection Award). Los ganadores del premio recibirán una certificación y un premio en efectivo o una de las cámaras sin espejo de la serie Z de Nikon, según el premio**. El aviso de los ganadores de Nikon Photo Contest 2020-2021 está programado se anuncie en julio 2021.

Los jueces que conforman el panel de Nikon Photo Contest son:

Janette Beckman, fotógrafa (Reino Unido).

Janette Beckman es una fotógrafa británica que comenzó su carrera en los albores del rock punk trabajando para las revistas de música The Face y Melody Maker. Filmó bandas que van desde The Clash hasta Boy George así como la realización de tres portadas de álbumes de Police. En 1983 se mudó a la ciudad de Nueva York fotografiando a los pioneros Run DMC, Slick Rick, Salt-N-Pepa, Grand MasterFlash, LL Cool J y más. Janette continúa narrando subculturas y colaborando para una variedad de reconocidas marcas. Está representada por la Galería Fahey Klein en Los Ángeles.



Delphine Diallo, artista visual, fotógrafa y cineasta (Francia).

Delphine Diallo es una artista visual, fotógrafa y cineasta franco senegalesa que vive en Brooklyn. Se graduó de la Escuela de Artes Aplicadas Académie Charpentier en París en 1999 antes de trabajar en la industria de la música durante siete años como artista en movimiento de efectos especiales, editora de video y diseñadora gráfica. En 2008 se mudó a Nueva York para explorar su propia práctica. Diallo fue asesorada por Peter Beard un fotógrafo y artista aclamado que quedó impresionado por su creatividad y espontaneidad.



Jian Guo Feng, fotógrafo, profesor (China).

Feng Jian Guo es profesor de doctorado en la Academia de Artes y Diseño de la Universidad de Tsighua. También es miembro del comité de expertos del Fondo Nacional de las Artes de China y miembro de la Asociación de Fotógrafos de China. Ha realizado más de 30 exposiciones individuales en todo el mundo, incluidas San Francisco, Viena, Tokio, Seúl, Taipei, Hong Kong, Beijing, Shanghai y Guangzhou. Sus obras se encuentran almacenadas en museos como el Museo de Arte de Shanghai, el Museo de la Capital, el Museo Provincial de Zhejiang y el Museo de Arte de Guangdong en China, así como el Instituto Valenciano de Arte Moderno en España y la Facultad de Arte de la Universidad de Nihon. Archivo y Museo en Japón.



Elliot Grove, productor de cine (Canadá).

Elliot fundó en 1993 el Festival Raindance Film y en 1998 los Premios British Independent. Ha producido más de 700 cortometrajes. Enseña a escritores y productores en el Reino Unido, Europa, Japón y América. Ha escrito tres libros muy aclamados: Raindance Writers ‘Lab: Write + Sell The Hot Screenplay, Raindance Producer’s Lab: Lo-To-No Budget Filmmaking y 130 Projects to Get You In Filmmaking. Elliot fue galardonado con un Doctorado Honorario de la Open University por sus servicios a la educación cinematográfica en 2009.



Tanya Habjouqa, artista visual, educadora, embajadora de Nikon (Jordania).

Tanya Habjouqa es una artista visual jordana-texana, educadora y miembro de NOOR Images. El enfoque de Habjouqa para la narración visual fusiona un sentido mordaz de ironía con incansables interrogatorios forenses sobre las implicaciones del conflicto geopolítico en las vidas humanas. Sus obras fueron seleccionadas como ganadoras en el concurso World Press Photo 2014. Ella está presente en las colecciones permanentes del MFA Boston, Institut du Monde Arabe y Carnegie Museum of Art. Está representada por East Wing Gallery y ha formado parte del jurado del World Press Photo Contest and Pictures of the Year Internacional (POYi).



Heba Khamis, investigadora visual (Egipto).

Heba Khamis es investigadora visual independiente egipcia y se concentra en los problemas sociales relacionados con el cuerpo, incluido el bienestar mental y psicológico. Es becaria de liderazgo Catchlight 2020. Su trabajo ha sido seleccionado para varios premios internacionales, incluido el World Press Photo Contest en 2018 y 2019. Desde 2020 ha sido representada por NOOR Images. Ella lleva la ética de la forma documental tradicional, con una fuerte creencia en la necesidad de involucrar más a los protagonistas en el proceso de creación, para darles la oportunidad de expresarse e interactuar al contar su propia historia.



Gorky M, fotógrafo, cineasta, educador (India).

Gorky M comenzó su carrera como realizador de documentales antes de ayudar a Kundan Shah, uno de los directores de largometrajes más reconocidos de la India. Ha trabajado en seis largometrajes y más de cien películas publicitarias. Dirige y produce para su propia compañía de producción donde hace contenido para muchas redes líderes internacionales. También enseña fotografía y realización de películas a través de su canal de YouTube, GMax Studios.

Yurie Nagashima, fotógrafa, escritora (Japón).

Yurie Nagashima es una fotógrafa y escritora nacida en Tokio. En 1999 se graduó del Instituto de Artes de California con una Maestría en Bellas Artes en Fotografía. En 2001, su libro de fotos Pastime Paradise recibió el 26 ° Premio de Fotografía Kimura Ihei, y en 2020, recibió el 36 ° Premio de Fotógrafo Nacional de los Premios Higashikawa. Las publicaciones recientes incluyen un libro titulado from their Girls Photography to our Girly Photograph y un libro de fotos titulado Self Portrait. Entre sus principales exposiciones se encuentran And a Pinch of Irony with a Hint of Love (Museo de Arte Fotográfico de Tokio, 2017). También participa en la educación fotográfica en la Universidad de Waseda y la Universidad de las Artes de Kyoto.



Wing Shya, fotógrafo, director de cine (Hong Kong).

Wing Shya nació en Hong Kong en 1964 y fundó el estudio de diseño Shya-La-La Workshop después de graduarse del Instituto Emily Carr. En 1997 Shya se aventuró en la fotografía fija cuando comenzó a trabajar para el director de cine Wong Kar-Wai, para sus famosas películas Happy Together, In the Mood for Love y 2046. Shya continúa colaborando con él hasta la fecha explorando el ámbito de la dirección de películas y videos comerciales.



Gilmar Smith, fotógrafa, artista digital (Estados Unidos).

Gilmar Smith es fotógrafa y artista digital especializada en retratos creativos estilizados y fotografía infantil conceptual. Su enfoque único lo desarrolló mientras fotografiaba a sus hijos y convertía sus imágenes en fantásticas aventuras. Su estilo se define por el uso creativo del color, la alegría y el humor en sus imágenes. Su trabajo ha aparecido en muchas publicaciones y podcasts. Es instructora de Kelbyone y escribe para Photoshop User Magazine.

Matthew Jordan Smith, fotógrafo, embajador Nikon (Estados Unidos).

Matthew Jordan Smith es un fotógrafo estadounidense con tres décadas de experiencia trabajando en entretenimiento, moda y belleza. Matthew ha enseñado en la Escuela de Artes Visuales y los Talleres Fotográficos de Santa Fe. Ha aparecido en The View, Good Day New York y BET, fue fotógrafo invitado y juez en America’s Next Top Model y es el presentador del podcast de fotografía «Master Your Lens» que se encuentra en iTunes. Es autor de tres libros y en septiembre de 2020 su obra debutó en el Museo de Fotografía de Kioto en Kioto, Japón.



Para mayor información sobre las inscripciones, periodo de inscripciones, los premios o más detalles de Nikon Photo Contest 2020-2021, visite https://www.nikon-photocontest.com/en/

Notas:

*No se puede seleccionar un ganador del Gran Premio.

**Los premios están sujetos a cambios sin previo aviso y no se pueden canjear, transferir ni canjear por efectivo.

Para información de los productos y últimos lanzamientos de Nikon, incluida la serie Z de Nikon visite www.nikon.com.mx