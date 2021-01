Nickelodeon estrenará la serie de animación Deer Squad en los EE. UU. luego del éxito que ha tenido en diversas regiones del mundo.

Nickelodeon estrenará la serie de animación Deer Squad en los EE. UU. luego del éxito que ha tenido en diversas regiones del mundo. Gracias a la asociación entre iQIYI, un innovador servicio de entretenimiento digital líder en el mercado en China, Nickelodeon International y VIS KIDS, una división de ViacomCBS International Studios, Deer Squad llegará a Nickelodeon en los EE. UU. el próximo 25 de enero a las 9 am (ET / PT) en el bloque de preescolar. La serie continuará transmitiéndose regularmente de lunes a viernes a las 9 a.m. (ET / PT).

La serie sigue las aventuras y rescates de cuatro adorables, entusiastas y heroicos ciervos amigos: Kai, Lola, Bobbi y Rammy, que protegen a los animales de Central Forest y los humanos que habitan en Platinum City, una metrópolis futurista que rodea su hogar en el bosque. Cuando hay problemas, los ciervos invocan sus poderes planetarios especiales de agua (Kai), madera (Lola), tierra (Bobbi) y sol (Rammy) para resolver problemas.

“Nos asociamos con iQIYI en la serie con el objetivo de llegar a la audiencia a nivel global. Estamos increíblemente orgullosos de que esta serie preescolar original se convierta en el primer proyecto colaborativo global de origen chino de Nickelodeon International, a medida que avanzamos en nuestro compromiso de desarrollar contenido para niños de todo el mundo”, dijo Nina Hahn, Directora General de VIS KIDSy Vicepresidente Senior de Producción y Desarrollo Internacional de Nickelodeon International.

“Deer Squad representa un gran avance en el desarrollo de animación infantil original por parte de iQIYI, realizado bajo supervisión creativa de Nickelodeon International. Valoramos la expansión internacional que Nickelodeon le proporciona al programa y es una gran noticia que hayamos alcanzado el número uno en audiencia en muchas regiones. Esperamos que haya más animaciones originales chinas para el mercado internacional”, dijo Yang Xiaoxuan, Vicepresidente de iQIYI y director de Animación Original e Inversión.

Nickelodeon International transmitió Deer Squad en Asia en agosto de 2020, incluida la plataforma iQIYI en China, y se estrenó en Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido a finales de año. Fue el programa n. °1 en Filipinas entre niños de 2 a 14, clasificó a Nick Jr. como el canal de TV paga n. °1 en Australia entre niños de 0 a 4 años durante los estrenos de Deer Squad y promedió +148% en el Reino Unido en comparación con el punto de referencia de la franja horaria. La serie está programada para transmitirse en Europa y África en marzo de 2021.

Deer Squad está actualmente en producción para una segunda temporada. El programa marca la primera vez que Nickelodeon Asia se asocia en un original chino desde su concepción.

