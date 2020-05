Episodio especial de “Mythic Quest” filmado completamente en iPhone

"Mythic Quest: Quarantine" nueva entrega de media hora filmado completamente en iPhone que encuentra al equipo detrás del mayor videojuego multijugador.

Ubisoft revela que Apple anunció hoy que su aclamada serie de comedia en el lugar de trabajo, «Mythic Quest: Raven’s Banquet” regresará el viernes 22 de mayo con el debut de «Mythic Quest»: Quarantine», un nuevo episodio especial filmado completamente en iPhone.

Mythic Quest»: Quarantine» filmado completamente en iPhone

«Mythic Quest: Quarantine» es una nueva entrega de media hora que encuentra al equipo detrás del mayor videojuego multijugador de todos los tiempos con la tarea de trabajar desde casa. Poppy (Charlotte Nicdao) e Ian (Rob McElhenney) luchan con la soledad, mientras que Brad (Danny Pudi) y David (David Hornsby) inician una competición benéfica. La asistente Jo (Jessie Ennis) intenta explicar la videoconferencia a CW (F. Murray Abraham) con resultados mixtos. Para producir el episodio, el elenco y el equipo trabajaron a distancia en múltiples lugares del país.

«Mythic Quest: Quarantine» está escrito por la estrella, cocreador y productor ejecutivo Rob McElhenney, la cocreadora y productora ejecutiva Megan Ganz y el productor ejecutivo y estrella David Hornsby; y, reúne al conjunto del elenco incluyendo a McElhenney, ganador del premio de la Academia F. Murray Abraham, Charlotte Nicdao, Danny Pudi, Imani Hakim, Ashly Burch, David Hornsby, Craig Mazin, Naomi Ekperigin, Caitlin McGee, Jessie Ennis y Humphrey Ker.

«Muchos lugares de trabajo se están dando cuenta de todo esto de trabajar desde casa, y la industria del juego no es diferente. Las reuniones virtuales son un nuevo y especial tipo de infierno, así que creo que la gente se relacionará», explica Rob McElhenney. «Sí, todos hemos tenido puntos bajos, pero también ha habido momentos de triunfo increíbles y queríamos celebrarlo.

«Necesitábamos filmar este episodio rápido sin sacrificar la calidad. Afortunadamente, vivimos en una época en la que todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo. Tener un iPhone, junto con el ingenio de nuestro equipo, nos permitió hacer esta pieza única de televisión en sólo días. Esperamos que la gente lo disfrute tanto como nosotros lo hicimos.»

Co-creado por Rob McElhenney, Charlie Day y Megan Ganz, «Mythic Quest: Raven’s Banquet» sigue los pasos de un equipo de desarrolladores de videojuegos mientras navegan por los desafíos de crear un videojuego popular. La primera temporada completa se está transmitiendo globalmente en Apple TV+, y ya fua confirmada para una segunda temporada. Desde su estreno, la comedia ha sido aclamada por los críticos como «divertida, sincera, inteligente, de ritmo rápido e inesperado» anclada por «uno de los mejores nuevos elencos de comedia» y reconocida como «uno de los mejores nuevos espectáculos de 2020».

«Mythic Quest: Raven’s Banquet» es una producción ejecutiva de McElhenney y Day bajo su bandera RCG; Michael Rotenberg y Nicholas Frenkel en nombre de 3Arts; y Jason Altman, Danielle Kreinik y Gérard Guillemot, para Ubisoft Film & Television. David Hornsby («It’s Always Sunny in Philadelphia») y Megan Ganz («Modern Family», «It’s Always Sunny in Philadelphia») también producen ejecutivos. La serie es producida por Lionsgate, 3 Arts Entertainment y Ubisoft.

Para conocer lo último de todos los juegos de Ubisoft®, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/