EA, Respawn y Oculus lanzaron hoy la música de Medal of Honor: Above and Beyond

EA, Respawn y Oculus anunciaron y lanzaron hoy la música de Medal of Honor: Above and Beyond, creada por el famoso compositor -ganador de premios Grammy y de la Academia, Michael Giacchino junto con Nami Melumad. Como una previa de lo que el resto de la banda sonora tiene para ofrecer, escucha el tema del juego aquí.

Música de Medal of Honor: Above and Beyond

Conocido por crear soundtracks para diversas e icónicas franquicias cinematográficas, incluidas Star Wars, el Universo Cinematográfico de Marvel, Pixar, Jurassic Park, El Planeta de los Simios y muchas más, Giacchino también fue el compositor de la banda sonora del primer Medal of Honor en 1999. Ahora, décadas después, Giacchino ha regresado a la serie para trabajar de la mano con el director del juego Peter Hirschmann y la compositora Nami Melumad para crear un nuevo y poderoso soundtrack para este título tan esperado. Cabe destacar que Melumad es la primera mujer compositora en contribuir a un título de la franquicia Medal of Honor.

Al desarrollar la nueva música para el juego, Giacchino y Melumad trabajaron juntos para dar vida al viaje emocional que ofrece Above and Beyond. Para hacer esto posible, tuvieron que incorporar de manera excepcional su modificada perspectiva del mundo en el que vivimos hoy, incluyendo la lucha contra el mal y la opresión, al tiempo que integraban elementos de las partituras de 1999 de Giacchino para mantenerse fieles al juego original.

La nueva banda sonora de Giacchino y Melumad para Medal of Honor: Above and Beyond ya está disponible en Spotify, Amazon Music, iTunes y otras plataformas de streaming, previo al lanzamiento del juego el 11 de diciembre, el cual incluirá la banda sonora completa del mismo.

Medal of Honor: Above and Beyond es un juego de realidad virtual inmersivo e innovador, que incluye una campaña para un solo jugador basada en eventos reales durante la Segunda Guerra Mundial. El título se podrá jugar en Oculus Rift y en algunos headsets compatibles con Steam VR.

