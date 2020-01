Estreno de las dos primeras temporadas de la serie MURDOCH MYSTERIES por Acorn TV

¡Comienza el año con una serie que te dejará sin palabras! MURDOCH MYSTERIES, es un drama de época que presenta investigaciones forenses en la era de la invención.

El servicio de AMC Networks, Acorn TV, inicia el año con más intriga, misterio y colmado de suspenso. En esta ocasión, en exclusiva para los streamers mexicanos, integra MURDOCH MYSTERIES, serie que combina la época del detective estrella Sherlock Holmes y los indicios de la criminología moderna.

Basada en las famosas novelas de Maureen Jennings, esta producción canadiense impacta por su excelente ejecución, guión astuto, giros sorprendentes y fotografía admirable. La popular serie ha conseguido el sorprendende número de 45 nominaciones a los premios Geminis® y a los Canadian Screen Awards por parte de la Academy of Canadian Cinema & TV.

Aunado a esto, la serie que ha capturado a miles de fans también ha sido alabada y reconocida por la crítica: “La ciencia victoriana de vanguardia se encuentra con un misterio astutamente planeado en este elegante drama de época» (The globe and the mail, Canada); “Yannick Bisson nació para ser el perfecto detective Murdoch”, (Deseret News); “¡Una aventura excelente!”, (Midwest Book Review).

¿De qué va esta épica serie? La historia retrata el año de 1890, donde el detective William Murdoch, interpretado por Yannick Bisson (F.B.Eye), adopta una técnica moderna de análisis forense para rastrear a los asesinos más siniestros de Toronto junto a su compañera, amiga y patóloga, Julia Ogden (Hélène Joy, ganadora del Geminis® por Durham County). Asimismo, la serie cuenta con estrellas invitadas como Geraint Wyn Davies (Forever Knight) y Stephen McHattie (Watchmen) quienes darán vida a figuras emblemáticas del siglo XVII, como Nikola Tesla o Sir Arthur Conan Doyle.

¿Con ganas de un maratón? MURDOCH MYSTERIES estará disponible con sus dos primeras temporadas a partir de este 20 de enero, en exclusiva por Acorn TV para todos sus suscriptores mexicanos.

¿Cómo disfrutar de Acorn TV? Por solo $79 pesos al mes, puedes suscribirte a la plataforma y disfrutar del servicio en todos tus dispositivos iOS y Android, así como a través de Roku y Apple TV. O si eres cliente izzi, como parte de los beneficios de sus paquetes, podrás disfrutar de este canal de streaming internacional por medio de izzi TV e izzi Go App.

Si eres miembro de Amazon Prime, con una sola cuenta aprovecha al máximo tu suscripción y mira ahora Acorn TV a través de Amazon Prime Channels.

Visita: Acorn.TV

Redes sociales: Instagram: @acorntvmx / Twitter: @AcornTVMX / Facebook: @AcornTVMX