Talentosas mujeres de Belkin Internacional comparten cómo prosperar en la industria de la tecnología

A medida que crece la demanda de nuevas tecnologías, Belkin International reconoce con orgullo la necesidad de brindar un mayor apoyo a las mujeres en el desarrollo de sus carreras. Como una organización, Belkin entiende que contar con mentoras y modelos femeninos para las jóvenes es una manera de ayudar a crear un mundo más igual y empoderado.

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, algunas de estas talentosas mujeres de Belkin International de todo el mundo comparten sus pensamientos sobre cómo prosperar en la industria de la tecnología, desafiando al proverbial techo de cristal y cómo seguir motivadas para llevar a cabo sus funciones:

Playa Vista, Calif.

Christy Hayes, directora de marketing global, hogar conectado, “A menudo las mujeres tienen temor de expresar lo que valen. Debemos dejar eso en el pasado. Aprende a negociar y no te conformes con poco. Lucha por la recompensa, desarrolla un caso, sé racional (utiliza los datos y los resultados) y no tengas miedo de preguntar. No recibirás lo que no pides.”